В Барнауле начинается сезон весенних продовольственных ярмарок

Городские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также производители из других муниципальных образований региона предложат широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и т.д.
Адреса ярмарок:
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Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;
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Индустриальный район - ул.Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
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Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл.Народная);
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Октябрьский район - ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
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Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21а.
Ярмарки начнутся в 10 утра и закончатся в 14 часов.
Ранее сообщалось, сколько потратили барнаульцы на первых весенних продовольственных ярмарках.
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