В Алтайском крае планируют построить жилье для работников бюджетной сферы

В настоящее время планируют построить пять домов.

"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя.

"Вести Алтай" сообщают, что дома будут представлять собой блочные строения, высотой 1-2 этажа, рассчитанные на 2-3 подъезда.

Впервые инициативу придал огласке Виктор Томенко весной. Губернатор рассказал об этом во время совещания с Владимиром Путиным.

Тогда глава региона просил включить строительство такого жилья в федеральную адресную инвестиционную программу. Регион рассчитывал на бюджет для построение жилья в 60 муниципалитетах.

Бюджет требовал четыре млн рублей. Глава региона рассчитывал привлечь специалистов на село. Федеральному Минстрою поручил проработать этот вопрос, но на этом все и остановилось.

Депутаты поинтересовались на каком этапе сейчас находится проект в ходе правительственного часа. Минстрой сообщил, что регион не стал дожидаться решения вышестоящих органов и самостоятельно решил профинансировать стройку.

На построение жилья для работников бюджетной сферы выделено 25 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что ЖК "Локомотив" уже ввели в эксплуатацию.