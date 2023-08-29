29 августа
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Жизнь

Цвела акация как провокация: Роскачество проверило мед с Алтая и увидело неладное

Государственная система "Роскачество" на прошлой неделе опубликовала новые данные по исследованию меда. Среди более 20 образцов был один с Алтайского края. Проверяющие заподозрили производителя в фальсификации. Хотя по этому поводу есть иная точка зрения.

Ярмарка меда в Барнауле.
Ярмарка меда в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Производителем отобранного образца является бийская компания "Медовый край". Приобрели его контролеры Роскачества на популярном маркетплейсе. Мед оказался зрелым, без механических примесей, не содержащим ГМО.

Внешний вид, вкус и запах его соответствуют товарной категории.

Признаки брожения отсутствуют. К тому же содержание воды соответствуют опережающему стандарту Роскачества, а значит мед не разбавлен водой или другими растворителями", - говорится в сообщении.

Итоговая оценка алтайского образца оказалась 4,2 баллов из 5 возможных.

Смутил проверяющих один момент - оказалось, что мед совсем не из акации, как заявлено на упаковке. Пыльцевой анализ показал, что образец ивовый. Поэтому Роскачество снизило ему оценки в графе "маркировка" и "фальсификация".

Юрий Богуславский.
Юрий Богуславский.
Анна Зайкова

Что говорят другие эксперты

Юрий Богуславский, руководитель кооператива "Алтай - медовый край", утверждает: данный факт, скорее всего, к фальсификации никакого отношения не имеет. Скорее, это банальное стечение обстоятельств.

"Ива и акация цветут примерно в одно время, только ива чуть раньше. Видимо поэтому и произошел этот казус природы", - полагает эксперт.

По его словам, ивовый мед - явление крайне редкое. Дело в том, что весной, когда цветет ива, пчелы еще не медоносят, а весь собранный цветочный "урожай" несут, чтобы прокормить своих деток.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

"Ребята, получившие ивовый мед - просто молодцы. Такая редкость! Ивовый мед можно продавать по 1,5 тыс. рублей за килограмм. По внешнему виду он такой же как из акации", - сообщил Юрий Богуславский.

Напомним, в июле Роскачество проверило колу, сделанную алтайской компанией "Бочкари". Выводы экспертов и членов фокус-группы оказались различными.

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