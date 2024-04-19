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Жизнь

Тепло все ближе. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных

Алтайские синоптики обещают выходные без осадков.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

В Алтайском крае

20 апреля, суббота:

  • Преимущественно без осадков.
  • Температура ночью: +1,+6 гр. Температура днем: +11,+16 гр.
  • Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

21 апреля, воскресенье:

  • Преимущественно без осадков.
  • Температура ночью: 0,+5 гр., местами до -5 гр. Температура днем: +14,+19 гр.
  • Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

В Барнауле

20 апреля, суббота:

  • Преимущественно без осадков.
  • Температура ночью: +1,+3 гр. Температура днем: +11,+13 гр.
  • Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

21 апреля, воскресенье:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура ночью: 0,+2 гр. Температура днем: +14,+16 гр.
  • Ветер южный, 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что долгожданное апрельское тепло накрыло Алтай и растопило утренний минус.

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