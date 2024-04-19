Тепло все ближе. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных

В Алтайском крае
20 апреля, суббота:
- Преимущественно без осадков.
- Температура ночью: +1,+6 гр. Температура днем: +11,+16 гр.
- Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
21 апреля, воскресенье:
- Преимущественно без осадков.
- Температура ночью: 0,+5 гр., местами до -5 гр. Температура днем: +14,+19 гр.
- Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Цветение. Весна.
СС0
В Барнауле
20 апреля, суббота:
- Преимущественно без осадков.
- Температура ночью: +1,+3 гр. Температура днем: +11,+13 гр.
- Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
21 апреля, воскресенье:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура ночью: 0,+2 гр. Температура днем: +14,+16 гр.
- Ветер южный, 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что долгожданное апрельское тепло накрыло Алтай и растопило утренний минус.
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