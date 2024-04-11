12 апреля
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Жизнь

Тепло, дождь, жара: какие погодные качели ожидают жителей Алтая в ближайшие месяцы

На территории Западной Сибири май ожидается более теплым, чем в прошлом году.

Сирень в Барнауле.
Сирень в Барнауле.
Анна Зайкова

Об этом сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский, пишет «Интерфакс».

Возможен дефицит осадков в Новосибирской области и Республике Алтай.

Дождливый июль

Июль будет с осадками выше нормы при температуре ниже, чем в 2023 году. Однако в пределах климатической нормы.

Бабье лето

Но август и сентябрь «дадут жару» — температура выше нормы, осадки в пределах нормы. Однако Алтайский край осадки в эти месяцы обойдут стороной. И будет засушливо. Соответственно, пожароопасный период придется на этот период.

Режим ЧС

А пока в Алтайском крае — паводок и режим ЧС. Спасателям удалось устранить угрозу подтопления рабочего поселка Тальменка. На Чумыше проводились масштабные взрывы, чтобы устранить затор.

Оперативные группы продолжают работу в режиме ЧС с привлечением беспилотных авиационных систем. На территории региона продолжают действовать четыре штормовых предупреждения на реках Чумыш, Обь и Чапша. Также в районах сел Шелаболиха и Ельцовка наблюдаются незначительные заторные явления.

В связи с этим на берегу Оби организовывается работа бригад на Оби в районе села Шелаболиха.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание стремительно надвигается на Западную Сибирь.

На Сибирский федеральный округ (СФО) ветер с Баренцева моря несет холод.

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