Сторис в Telegram будут доступны только для владельцев премиум-подписки

На платформе переводов мессенджера появилась запись о том, что на текущий момент только подписчики Telegram Premium могут публиковать сторис.
В связи с чем можно сделать вывод, что первыми новой функцией могут воспользоваться только владельцы платной премиум-подписки.
Однако, если судить по формулировке сообщения, то можно предположить, что позже сторис станут доступны и простым пользователям.
Также будет введено ограничение на публикацию определенного количества историй в сутки, но их количество пока неизвестно.
Ранее разработчики заявляли, что новую функцию запустят в конце июля. Подробнее о сторис в Telegram - в материале altapress.ru.