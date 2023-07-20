21 июля
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Жизнь

Сторис в Telegram будут доступны только для владельцев премиум-подписки

Telegram Info сообщил, что публикация историй на своем аккаунте в Telegram первое время будет доступно только для владельцев премиум-подписки.

Анонс сторис в Telegram
Анонс сторис в Telegram
Telegram

На платформе переводов мессенджера появилась запись о том, что на текущий момент только подписчики Telegram Premium могут публиковать сторис.

В связи с чем можно сделать вывод, что первыми новой функцией могут воспользоваться только владельцы платной премиум-подписки.

Однако, если судить по формулировке сообщения, то можно предположить, что позже сторис станут доступны и простым пользователям.

Также будет введено ограничение на публикацию определенного количества историй в сутки, но их количество пока неизвестно.

Ранее разработчики заявляли, что новую функцию запустят в конце июля. Подробнее о сторис в Telegram - в материале altapress.ru.

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