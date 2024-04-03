Стало известно, как защитить свои банковские карты

Россиянам дали совет, чтобы защитить свои банковские карты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Тимур Гараев заявил, что лучше всего игнорировать звонки с неизвестных номеров. Это снизит риск взаимодействия с мошенниками.

Если все же вы взяли трубку, то на вопросы не стоит отвечать «да» или «подтвержаю». Так ваши личные данные останутся в безопасности.

Также стоит настройки конфиденциальности в социальных сетях. Чтобы только близкие могли просматривать ваш контент.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула хотела инвестировать, но потеряла 320 тыс. рублей.

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