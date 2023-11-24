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Жизнь

Стало известно, где сделают локальный ремонт дорог холодным асфальтом в Барнауле

Резкие перепады температур плохо сказались на состоянии барнаульских дорог. Дорожники приступят к ремонту 24 ноября, сообщает администрация города.

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

Чтобы поддерживать дорожное покрытие в нормальном состоянии в зимний период, заготовили 144 тонны холодного асфальта.

Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Ремонт локальных участков проведут на ул. Новосибирской в поселке Новосиликатном и ул. Мамонтова в поселке Власиха.

Также работы планируют выполнить на проспектах Строителей, Космонавтов, улицах Северо-Западной и 80 Гвардейской Дивизии, Чудненко, Взлетной, Малахова.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно перекроют несколько участков дорог.

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