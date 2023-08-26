Стало известно, будет ли в этом сезоне проект "Ледниковый период"

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, покажут ли этом сезоне проект "Ледниковый период".

Илья Авербух на интервью у Ирины Безруковой

По словам Авербуха, популярное шоу не состоится, пишет Teleprogramma.pro. О судьбе следующих сезонов пока загадывать рано.

«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году, напоминает Газета.Ru. Среди партнеров известных фигуристов — медийные персоны из актеров театра, кино, певцы.

Ранее болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве.

Подготовка к представлению пришлась на январь, когда фигурист попал в больницу. Авербух принял решение отменить шоу. В туре «Ледниковый период» — более 20 городов. Возможно, шоу состоится в мае.

Костомаров исполнял главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках при температуре минус 20 градусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье».