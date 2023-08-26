26 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, будет ли в этом сезоне проект "Ледниковый период"

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, покажут ли этом сезоне проект "Ледниковый период".

Илья Авербух на интервью у Ирины Безруковой
Илья Авербух на интервью у Ирины Безруковой
youtube.com

По словам Авербуха, популярное шоу не состоится, пишет Teleprogramma.pro. О судьбе следующих сезонов пока загадывать рано.

«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году, напоминает Газета.Ru. Среди партнеров известных фигуристов — медийные персоны из актеров театра, кино, певцы.

Ранее болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве.

Подготовка к представлению пришлась на январь, когда фигурист попал в больницу. Авербух принял решение отменить шоу. В туре «Ледниковый период» — более 20 городов. Возможно, шоу состоится в мае.

Костомаров исполнял главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках при температуре минус 20 градусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость