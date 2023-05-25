В Барнауле назвали имя лучшего водителя трамвая. Его выбрали по результатам конкурса профессионального мастерства. Об этом сообщает мэрия.

Стал известен лучший водитель трамвая в Барнауле

Лучшим водителем трамвая был назван Валерий Дмитриев - его стаж работы насчитывает десять лет. Второе место заняла водитель третьего класса Юлия Юрьева, а третье – водитель третьего класса Александр Щанкин.

Всего в конкурсе участвовали 13 человек. Соревнование проходило в два этапа.

В теоретической части конкурса кандидаты на звание лучшего водителя отвечали на вопросы по технической части транспорта, рассказывали правила дорожного движения и технику безопасности.

На практическом этапе конкурсанты демонстрировали водительское мастерство.

Все победители награждены денежными премиями.