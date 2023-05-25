Стал известен лучший водитель трамвая в Барнауле

Лучшим водителем трамвая был назван Валерий Дмитриев - его стаж работы насчитывает десять лет. Второе место заняла водитель третьего класса Юлия Юрьева, а третье – водитель третьего класса Александр Щанкин.
Всего в конкурсе участвовали 13 человек. Соревнование проходило в два этапа.
В теоретической части конкурса кандидаты на звание лучшего водителя отвечали на вопросы по технической части транспорта, рассказывали правила дорожного движения и технику безопасности.
На практическом этапе конкурсанты демонстрировали водительское мастерство.
Все победители награждены денежными премиями.