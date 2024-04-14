Александр Елизаров родился 28 августа 1941 года.

В 1965 году окончил Читинскую театральную студию. В Бийский драматический театр поступал дважды: в 1967 и 1969 годах. В 1970 году поступил в Балашовский драмтеатр в Саратовской области, где прослужил 7 лет. В 1977 году вернулся в Бийск вместе с семьей.

С 1979 по 1997 годы возглавлял Бийский драмтеатр, и руководил им, оставаясь артистом и выходя на сцену. За долгую творческую жизнь сыграл более 100 ролей.

Удостоен специального диплома Союза театральных деятелей.

Прощание с Александром Николаевичем Елизаровым состоится 15 апреля, по адресу: ул. Кирова, 21, с 13:00 до 14:00.

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