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Жизнь

Скончался бывший директор Бийского драмтеатра

Александр Николаевич Елизаров умер в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Бийского драматического театра.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Александр Елизаров родился 28 августа 1941 года.

В 1965 году окончил Читинскую театральную студию. В Бийский драматический театр поступал дважды: в 1967 и 1969 годах. В 1970 году поступил в Балашовский драмтеатр в Саратовской области, где прослужил 7 лет. В 1977 году вернулся в Бийск вместе с семьей.

С 1979 по 1997 годы возглавлял Бийский драмтеатр, и руководил им, оставаясь артистом и выходя на сцену. За долгую творческую жизнь сыграл более 100 ролей.

Удостоен специального диплома Союза театральных деятелей.

Прощание с Александром Николаевичем Елизаровым состоится 15 апреля, по адресу: ул. Кирова, 21, с 13:00 до 14:00.

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