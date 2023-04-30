2 мая
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Жизнь

Дьявол не носит Prada: шутки юмора из соцсетей и какие твиты уходят в «народ»

По-прежнему народ развлекается в соцсетях, оставляя замечательные комментарии по разным поводам.

H&M в ТРЦ Galaxy.
H&M в ТРЦ Galaxy.
Анна Зайкова.

Мы подобрали несколько забавных твитом по разным поводам.

Я уже даже не смотрю, когда там ретроградный Меркурий, потому что по ощущениям в
последнее время он как будто всегда.

@treschenko24

Дьявол больше не носит Prada. Дьявол даже H&M больше не носит. Теперь дьявол будет
носить белорусский трикотаж.

@souffrantmitte1

Если ChatGPT сможет за меня общаться в ватсап-группе с родственниками, то пусть захватывает Землю, он заслужил.

@fe_city_boy

Хочу, чтобы во время моих похорон к гробу подошли люди в черных костюмах и темных очках, накрыли его флагом Уругвая и молча исчезли, оставив всех думать, что у меня была какая-то тайна.

@fe_city_boy

Власти объяснили приостановку выдачи загранпаспортов: «Не успеваем выковыривать чипы из вакцинированных».

@fe_city_boy

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