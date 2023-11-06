8 ноября
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Жизнь

Северное сияние и сошедший с рельсов трамвай. Что произошло в Алтайском крае 6 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 6 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

  • Невероятно красивое северное сияние увидели в Алтайском крае. Фотографии прислали из Барнаула, Славгорода, Михайловского, Мамонтовского и Тюменцевского районов. Посмотреть их можно здесь.

  • А рыбаки открыли зимний сезон. Фотографии — здесь.

  • С рельсов в центре Барнаула сошел трамвай. Однако на пути его поставили моментально, даже пробка не успела собраться.

  • В Барнауле рассказали нюансы графика нового маршрута №99. В будние дни автобус ходит раз в девять минут. Всего на маршруте их четыре. В выходные время ожидания увеличивается в два раза, потому что и на линии их всего два. Приходится ждать 18 минут.

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