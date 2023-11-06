Северное сияние и сошедший с рельсов трамвай. Что произошло в Алтайском крае 6 ноября

С рельсов в центре Барнаула сошел трамвай. Однако на пути его поставили моментально, даже пробка не успела собраться .

В Барнауле рассказали нюансы графика нового маршрута №99. В будние дни автобус ходит раз в девять минут. Всего на маршруте их четыре. В выходные время ожидания увеличивается в два раза, потому что и на линии их всего два. Приходится ждать 18 минут.