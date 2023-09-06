6 сентября
﻿
Жизнь

Роскошную лестницу из натуральной лиственницы построили перед Денисовой пещерой

Путь ко всемирноизвестному археологическому памятнику теперь лежит через новую лестницу. Она — первый этап в создании комплекса «Денисова пещера», которым занимается одноименный общественный фонд. Расскажем подробнее о новинке и самом проекте.

Новая лестница в Денисову пещеру.
Новая лестница в Денисову пещеру.
Екатерина Карзова

Деревянную лестницу к Денисовой пещеры, которую археологи возвели более 20 лет назад, демонтировали — она пришла в негодность.

Новая лестница — из алтайской лиственницы на металлическом каркасе. Перед командой проектировщиков поставили задачу сделать объект таким, чтобы он не слишком резко выбивался из природного ландшафта.



Для экскурсоводов рядом с пещерой поставили небольшой деревянный домик, в котором они могут отдохнуть в прохладную погоду.



«Все выглядит эстетично. Лестница легкая, крепкая. Особо хочу отметить, что работа выполнена экологически чисто, без вреда. И никаких «трений» со строителями во время раскопок у нас не было. Важно, что под этой конструкцией мы сможем вести раскопки, если это потребуется. Пять с плюсом», — оценил лестницу профессор Михаил Шуньков, который уже около 30 лет работает над Денисовой пещерой.

Новая лестница в Денисову пещеру.
Новая лестница в Денисову пещеру.
Екатерина Карзова


При приемке отметили небольшие огрехи, которые намерены вскоре исправить. Например, не достает пары ступенек до дороги из-за чего лестница слегка "повисает" над землей.

Лестницу построили в основном за счет гранта из краевого бюджета. Его размер составил 7,2 млн рублей.

Немалую долю этих средств потратили на проведение экспертиз: было важно знать, не разрушит ли строительство лестницы какой-либо не открытый археологический памятник.

Новая лестница в Денисову пещеру.
Новая лестница в Денисову пещеру.
Екатерина Карзова


На этом работы на закончатся: замены требуют деревянные настилы внутри пещеры.

В окрестностях памятника, вне охраняемой территории, также планируют создать комплекс для познавательного туризма. Так, например, в него войдут палеопарк, воссоздающий растительный и животный мир времен денисовцев, рестораны, гостиницы и прочее.

Не оставят без внимания и ученых, работающих на объекте: на базе СО РАН планируют открыть выставочный зал. Кроме того, хотят обустроить площадку для археологов на реке Ануй так, чтобы туристы, не мешая ученым, могли узнать, как происходят настоящие открытия.

Подробнее о планах фонда «Денисова пещера» можно прочесть здесь. О самой общественной организации, ее составе, целях и том, почему смешарики в сувенирных лавках — зло, — здесь.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость