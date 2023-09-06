Роскошную лестницу из натуральной лиственницы построили перед Денисовой пещерой

Деревянную лестницу к Денисовой пещеры, которую археологи возвели более 20 лет назад, демонтировали — она пришла в негодность.
Новая лестница — из алтайской лиственницы на металлическом каркасе. Перед командой проектировщиков поставили задачу сделать объект таким, чтобы он не слишком резко выбивался из природного ландшафта.
Для экскурсоводов рядом с пещерой поставили небольшой деревянный домик, в котором они могут отдохнуть в прохладную погоду.
«Все выглядит эстетично. Лестница легкая, крепкая. Особо хочу отметить, что работа выполнена экологически чисто, без вреда. И никаких «трений» со строителями во время раскопок у нас не было. Важно, что под этой конструкцией мы сможем вести раскопки, если это потребуется. Пять с плюсом», — оценил лестницу профессор Михаил Шуньков, который уже около 30 лет работает над Денисовой пещерой.
При приемке отметили небольшие огрехи, которые намерены вскоре исправить. Например, не достает пары ступенек до дороги из-за чего лестница слегка "повисает" над землей.
Лестницу построили в основном за счет гранта из краевого бюджета. Его размер составил 7,2 млн рублей.
Немалую долю этих средств потратили на проведение экспертиз: было важно знать, не разрушит ли строительство лестницы какой-либо не открытый археологический памятник.
На этом работы на закончатся: замены требуют деревянные настилы внутри пещеры.
В окрестностях памятника, вне охраняемой территории, также планируют создать комплекс для познавательного туризма. Так, например, в него войдут палеопарк, воссоздающий растительный и животный мир времен денисовцев, рестораны, гостиницы и прочее.
Не оставят без внимания и ученых, работающих на объекте: на базе СО РАН планируют открыть выставочный зал. Кроме того, хотят обустроить площадку для археологов на реке Ануй так, чтобы туристы, не мешая ученым, могли узнать, как происходят настоящие открытия.
Подробнее о планах фонда «Денисова пещера» можно прочесть здесь. О самой общественной организации, ее составе, целях и том, почему смешарики в сувенирных лавках — зло, — здесь.