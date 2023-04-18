Роскачество проверило популярную алтайскую муку и кое-что обнаружило

Для проверки Роскачество отобрало муку «Алейка» и «Мельник». Общий балл первого образца оказался 3,90 из 5 возможных. По таким параметрам, как органолептика, микробиология, безопасность и другим «Алейка» получила наивысшие оценки.
«По результатам лабораторных исследований 2023 года микотаксины (вещества, образующиеся в результате развития плесневых грибов) и пестициды в муке не выявлены. Микробиологические показатели соответствуют обязательным требованиям. Продукция не заражена и не загрязнена вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), а также возбудителями „картофельной болезни“ хлеба», — говорится в сообщении.
Главная претензия Роскачества касалась достоверности маркировки. По этому параметру «Алейке» поставили ноль баллов.
«Содержание белков и жиров соответствует заявленному, однако доля углеводов выше указанной в маркировке», — сочли проверяющие.
Ноль по достоверности маркировки получила и мука «Мельник», произведенная в Рубцовске. По большинству других показателей образец получил наивысшие оценки. Общий балл — 3,99.
«Приготовленное из этой муки тесто получится достаточно густым — об этом говорит число падения, которое указывает на достаточную активность фермента, влияющего на это свойство. Массовая доля клейковины и ее высокое качество свидетельствуют о том, что мука обладает хорошими хлебопекарными свойствами, выпечка из нее получится пышной и воздушной», — полагают эксперты Роскачества.
Что еще проверялось
Роскачество чаще всего проверяло молочные продукты, произведенные в Алтайском крае. Не обходилось без нареканий. Так, в 2022 году система мониторинга качества проверило питьевое молоко «Молочная сказка» и обнаружила в нем следы растительных жиров.
Эксперты сочли, что вкуса и запаха, характерного для молока, в образце нет.
Несколькими месяцами ранее Роскачество взялось за сыр «Голландский». В образце под маркой «Алтайские сыровары», который выпускают в Усть-Калманке, обнаружили превышение нормы антибиотика окситетрациклина в 1,1 раза.
Другой образец — сыр «Голландский» от «БМК» — был признан безопасным, но не с очень характерным вкусом.