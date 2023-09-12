12 сентября
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Жизнь

Релиз iPhone 15. Стал легче на один грамм, выйдет ли Ultra версия и сколько камер на этот раз. Разбор altapress.ru

Осень - пора новых гаджетов от Apple. Дата выхода нового iPhone 15 - 22 сентября.

Скриншот страницы iPhone 14
Скриншот страницы iPhone 14
apple.com/iphone-14/

Сколько будут стоить новые смартфоны

Цены на iPhone 15 могут отличатся от стартовой стоимости iPhone 14.

Приблизительные цены:

iPhone 15 — $ 799, или 77 110 рублей.
iPhone 15 Plus — $ 899, или 86 790 рублей.
iPhone 15 Pro — $ 1099, или 106 062 рублей.
iPhone 15 Pro Max — $ 1299, или 125 364 рублей.

Это все без учета доставки.

Новый дизайн и характеристики Apple iPhone 15

Новый iPhone сделали еще тоньше и теперь он на 1 грамм легче, чем предыдущая модель.

Несмотря на слабые продажи iPhone 14 Plus, компания решила выпустить такой и 15. Любители продукции могут ожидать четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Ранее обсуждался выход мощного iPhone Ultra, самого дорогого в истории iPhone в титановом корпусе. Однако такой смартфон будет представлен только в следующем году.

Дизайн iPhone 15, по сравнию с предыдущей моделью, изменится незначительно.

Экран новых iPhone

Диагональ экранов почти не изменилась: у версий iPhone 15 и 15 Pro - 6,2 дюйма, а у iPhone 15 Plus и Pro Max — 6,7 дюйма.

Что с lightning

Такой привычный разъем для пользователей Apple покинет смартфоны. На замену ему придет USB-C. Такой уже есть у многих версий iPad.

Отмечается, что все модели iPhone 15 вместо "челки" получат динамический остров как на последней версии iPhone 14.

В каких цветах выйдет новый смартфон

Базовые модели iPhone 15 получат пять сочных оттенков: белый, черный, коралловый, голубой и желтый.

Линейка iPhone 15 Pro цветами не удивит, они могут показаться даже скучными: черный, титановый серый, темно-синий и серебристый.

Люди со смартфонами.
Люди со смартфонами.
Фото: ru.freepik.com, автор prostooleh.

Камера и процессор

Базовые модели получат прошлогодний процессор A16 Bionic. А вот Pro-версии получат более быстрый A17 Bionic и больший объем оперативной памяти: 8 Гб вместо 6 Гб.

Начинка камер в iPhone постоянно обновляется и становится только лучше.

iPhone 15 Pro может получить перископ-объектив, который будет больше увеличивать масштаб.

Камера базового iPhone 15 тоже изменится. Смартфон получит основную камеру с разрешением 48 Мп.

Время автономной работы

iPhone 15 получит зарядку на 35 Вт. Она позволит заряжать смартфоны в два раза быстрее, чем прошлогодние модели.

Также аккумулятор будет на 18% мощнее.

Батарея новых iPhone

iPhone 15: 3877 мАч
iPhone 15 Plus: 4912 мАч
iPhone Pro: 3650 мАч
iPhone Pro Max: 4852 мАч

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