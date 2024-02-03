Пробежка с чаем, птички в музее. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Трогательное и поэтичное размышление в комедии Вима Вендерса «Идеальные дни» в Галактике — 4 февраля, 17:30, 18+
Приключенческий мультфильм от Бенжамина Реннера и Гейло Хомси «Миграция» в Огнях — 3 февраля, 13:35, 6+
В театр
«Темные аллеи» в Театре драмы — 4 февраля, 17:30, 18+
«Бабий бунт» в Музыкальном театре — 4 февраля, 17:00, 12+
«Гамлет» в Молодежном театре — 3 февраля, 17:00, 16+
На фотовыставку
Фотовыставка работ победителей международного проекта «Живая природа Алтая» в Краеведческом музее до 7 апреля, ср-вс: 11:00-19:00, 0+
В «Изумрудный»
Заключительная контрольная тренировка по бегу «Дорога памяти» на центральной аллее парка «Изумрудный» — 3 февраля, 10:00, 16+
На стендап
Три абсолютно разных комика за один час представляют на суд зрителя свои комедии в StandUp Altai Club — 4 февраля, 20:00, 18+
В Египет
Лекция о Древнем Египте «Кто построил пирамиды?» в Художественном музее — 4 февраля, 14:00, 6+
В Шишковку
Евгений Замятин строил ледоколы в Англии, был революционером — свидетелем восстания на броненосце «Потемкин», основал жанр антиутопии, остальное можно узнать в лекции «Гроссмейстер литературы» в Шишковке — 3 февраля, 16:00, 14+
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