5 февраля
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Жизнь

Пробежка с чаем, птички в музее. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю в Барнауле: посмотреть в кино на занимательный перелет семейки уток, пробежаться километр-другой по парку «Изумрудный», устроить «хихоньки-хахоньки» с комиками и послушать лекцию про основателя жанра антиутопии.

Мультфильм "Миграция".
Мультфильм "Миграция".
Кадр из мультфильма "Миграция"

В кино

Трогательное и поэтичное размышление в комедии Вима Вендерса «Идеальные дни» в Галактике — 4 февраля, 17:30, 18+

Приключенческий мультфильм от Бенжамина Реннера и Гейло Хомси «Миграция» в Огнях — 3 февраля, 13:35, 6+

В театр

«Темные аллеи» в Театре драмы — 4 февраля, 17:30, 18+

«Бабий бунт» в Музыкальном театре — 4 февраля, 17:00, 12+

«Гамлет» в Молодежном театре — 3 февраля, 17:00, 16+

Спектакль &quot;Гамлет&quot; МТА
Спектакль "Гамлет" МТА
Евгения Савина, МТА

На фотовыставку

Фотовыставка работ победителей международного проекта «Живая природа Алтая» в Краеведческом музее до 7 апреля, ср-вс: 11:00-19:00, 0+

Выставка &quot;Живая природа Алтая&quot;.
Выставка "Живая природа Алтая".
vk.com/gmilika

В «Изумрудный»

Заключительная контрольная тренировка по бегу «Дорога памяти» на центральной аллее парка «Изумрудный» — 3 февраля, 10:00, 16+

Заключительная контрольная тренировка по бегу «Дорога памяти» в парке &quot;Изумрудный&quot;.
Заключительная контрольная тренировка по бегу «Дорога памяти» в парке "Изумрудный".
vk.com/park_izumrudnyi

На стендап

Три абсолютно разных комика за один час представляют на суд зрителя свои комедии в StandUp Altai Club — 4 февраля, 20:00, 18+

Барнаульский стендап.
Барнаульский стендап.
StandUp Altai

В Египет

Лекция о Древнем Египте «Кто построил пирамиды?» в Художественном музее — 4 февраля, 14:00, 6+

Хор донских казаков имени атамана Платова на гастролях, 1930 год, Гиза, Королевство Египет.
Хор донских казаков имени атамана Платова на гастролях, 1930 год, Гиза, Королевство Египет.
fishki.net

В Шишковку

Евгений Замятин строил ледоколы в Англии, был революционером — свидетелем восстания на броненосце «Потемкин», основал жанр антиутопии, остальное можно узнать в лекции «Гроссмейстер литературы» в Шишковке — 3 февраля, 16:00, 14+

Писатель-антиутопист Евгений Замятин.
Писатель-антиутопист Евгений Замятин.
ru.wikipedia.org

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