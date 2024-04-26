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Жизнь

Посадивший самолет в поле пилот устроился работать таксистом

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Эдуард Семенов, который посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском, устроился работать в такси, пишет Ura.ru.

Он также признался, что подрабатывает и грузчиком — то есть берется за любую работу.

Объясняет так — детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что лайнер "Уральских авиалиний" может простоять в поле еще год.

Что произошло

12 сентября 2023 года, как сообщалось, на самолет произошла поломка и экипаж решил посадить судно в новосибирском Толмачево. Но не долетел. В итоге самолет стоит в пшеничном поле в Убинском районе. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

Тех, кто виноват в произошедшем, ищет Следственный комитет и Росавиация, а судно собираются восстановить.

Генеральный директор "Уральских авиалиний" рассказал, что в мировой практике уже был опыт транспортировки самолетов, поэтому Airbus планируют разобрать и доставить на место. Также Скуратов отметил, что самолет может взлететь с поля, но случится это не скоро.

В настоящее время судно охраняется, как и место его обитания, а аренда поля для "стоянки" продлена до сентября 2024 года.

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