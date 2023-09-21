23 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Популярные мифы о мытье головы развеяли специалисты

Самым важны правилом эксперт назвал выбор шампуня по типу кожи головы, а не волос.

Женщина. Волосы.
Женщина. Волосы.
ССО

Если сальные железы гиперактивно работают, кожа головы постоянно становится сальной, то волосы нужно мыть чаще. Если же сальные железы работают недостаточно хорошо, то волосы начинают сохнуть и становятся тонкими.

Люди ошибочно думают, что волосы можно "переучить" и стараются терпеть грязь до следующего мытья. Однако работает это по-другому и мыть волосы нужно по мере загрязнения.

Эксперт рекомендует скраб для кожи головы. Он полезен девушкам с разным типом кожи головы. Его частички помогают убрать грязь, пыль и себум.

Отмечается, что волосы не способны привыкать к шампуням, но менять их следует в зависимости от состояния волос.

Ранее мы писали про самые действенные способы от выпадения волос.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость