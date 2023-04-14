16 апреля
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Жизнь

Пользоваться «Пушкинской картой» в зоопарках предложили в алтайском Молодежном парламенте

Молодые алтайские парламентарии предложили использовать «Пушкинскую карту» для оплаты билетов при посещении зоопарков.

Животные греются на солнышке
Животные греются на солнышке
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Члены молодежного парламента Алтайского края предложили расширить возможности использования «Пушкинской карты». Например, оплачивать ей билеты в зоопарк. Парламентарии проголосовали за то, чтобы направить данное предложение в правительство Алтайского края.

В данный момент билеты в зоопарк нельзя оплатить «Пушкинской картой». Это связано с тем, что зоопарки относятся не к культурным, а к развлекательным учреждениям.

Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев поддержал эту идею. Он заявил, что зоопарк — это тот же музей, но под открытым небом. Также он подчеркнул, что учреждение не только сохраняет видовое разнообразие, но и старается передать «дух сельского быта».

Член МПАК, депутат Барнаульской гордумы Николай Савинский напомнил, что «лебеди» с путепровода на Новом рынке переехали именно в зоопарк. Поэтому его можно отнести к культурным учреждениям.

Ранее три учреждения из Алтайского края стали участниками «Пушкинской карты». Это культурные учреждения из Змеиногорска, а также Панкрушихинского и Рубцовского районов.

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