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Жизнь

Почему нельзя шуметь возле водоемов. Традиции и приметы Никиты Водопола

16 апреля проходит народный праздник Никита Водопол и церковный день памяти Никиты Исповедника.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Традиции Никиты Водопола

В этот день было принято соблюдать особые традиции и ритуалы.

С утра варили кашу на молоке, пекли хлеб и собирали гостинцы в мешок. Затем отправлялись к ближайшему водоему, чтобы опустить подарки в воду. Считалось, что так можно задобрить водяного.

На берегу разжигали костер и водили хоровод, распевая песни о водяном. Люди находили камыши, которые уносили с собой. Согласно приметам, если сжечь это растение и окурить дымом жилище, то никто из его обитателей не утонет.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Что нельзя делать 16 апреля

  • Шуметь возле водоемов. В противном случае водяной проснется и будет злым.
  • Умываться проточной водой — к потере везения.
  • Выбрасывать в мусорное ведро крошки со стола — к бедности.
  • Обижать животных и птиц — к болезням и несчастьям.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Народные приметы Никиты Водопола

  • Если 16 апреля идет дождь, то вся весна будет дождливой.
  • Лошади храпят в стойле — к ухудшению погоды.
  • В лесу много березового сока — летом часто будут дожди.

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