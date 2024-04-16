Почему нельзя шуметь возле водоемов. Традиции и приметы Никиты Водопола

Традиции Никиты Водопола
В этот день было принято соблюдать особые традиции и ритуалы.
С утра варили кашу на молоке, пекли хлеб и собирали гостинцы в мешок. Затем отправлялись к ближайшему водоему, чтобы опустить подарки в воду. Считалось, что так можно задобрить водяного.
На берегу разжигали костер и водили хоровод, распевая песни о водяном. Люди находили камыши, которые уносили с собой. Согласно приметам, если сжечь это растение и окурить дымом жилище, то никто из его обитателей не утонет.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.
Что нельзя делать 16 апреля
- Шуметь возле водоемов. В противном случае водяной проснется и будет злым.
- Умываться проточной водой — к потере везения.
- Выбрасывать в мусорное ведро крошки со стола — к бедности.
- Обижать животных и птиц — к болезням и несчастьям.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.
Народные приметы Никиты Водопола
- Если 16 апреля идет дождь, то вся весна будет дождливой.
- Лошади храпят в стойле — к ухудшению погоды.
- В лесу много березового сока — летом часто будут дожди.
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