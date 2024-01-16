18 января
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Жизнь

В доме на ул. Партизанской проведут дополнительное обследование несущих конструкций

В доме по адресу ул. Партизанская, 70б проведут дополнительное обследование несущих конструкций. Об этом сообщает администрация города.

В Барнауле продолжаются работы по сносу аварийных жилых домов.
В Барнауле продолжаются работы по сносу аварийных жилых домов.
Администрация города Барнаула

Известно, что в доме расположено 12 квартир. Аварийным и подлежащим сносу дом не признан. При этом По адресу Партизанская, 70б введен режим повышенной готовности.

На данный момент главное обеспечить безопасность жильцам.

«После получения заключения о техническом состоянии дома будет принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ или принятии мер для сноса дома и получения жильцами выплат в соответствии с законодательством», - подчеркнул первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула ввели режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской.

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