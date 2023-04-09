Миллионы барнаульских рублей, пруд в парке, вода на дороге: что произошло на Алтае на выходных

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 9 апреля и накануне.

Пожалуй , произошло событие , которого ждали все — ледоход. Обь , одна из самых крупнейших рек в мире , вскрылась ото льда. Барнаульцы , несмотря на непогоду , приходили на набережную и фотографировали весеннюю реку. Уровень воды в Оби около Барнаула 9 апреля составляет 212 см над нулем водомерного поста, по данным ЦГМС. По сравнению с 8 апреля уровень вырос на 5 сантиметров.

произошло событие которого ждали все — ледоход. Обь одна из самых крупнейших рек в мире вскрылась ото льда. Барнаульцы несмотря на непогоду приходили на набережную и фотографировали весеннюю реку. Уровень воды в Оби около Барнаула 9 апреля составляет 212 см над нулем водомерного поста, по данным ЦГМС. По сравнению с 8 апреля уровень вырос на 5 сантиметров. В парке «Изумрудный» начали прямо на глазах у губернатора региона заливать пруд. Еще недели три — и можно на катамаранах кататься по глади водоема , как было раньше. А то и рыбу удить. Во всяком случае , щуки там ловились вместе с карасями. Какой шутник запустил туда молодь , которая впоследствии попадалась на удочку — история умалчивает.

как было раньше. А то и рыбу удить. Во всяком случае щуки там ловились вместе с карасями. Какой шутник запустил туда молодь которая впоследствии попадалась на удочку — история умалчивает. Между тем талые воды разрушили участок трассы в Алтайском крае — между селом Логовское и поселком Новый мир в Первомайском районе. Движение на трассе ограничили. Альтернативный проезд осуществляется через поселок Правда. На место направили группу гарнизона. Дорожники пообещали провести отсыпку дороги 10 апреля.

А у мошенников все стабильно. К сожалению. Причем , жительница Бийска , которая «обезопасила» свой счет и сообщила смс-коды «звонарю» из банка , знала об этой схеме. Тем не менее , набрала кредитов и перевела жуликам 540 тыс рублей.

жительница Бийска которая «обезопасила» свой счет и сообщила смс-коды «звонарю» из банка знала об этой схеме. Тем не менее набрала кредитов и перевела жуликам 540 тыс рублей. Традиционные продовольственные ярмарки прошли в Барнауле. И покупатели оставили там 2,6 млн рублей — за колбасу , сыр , мед , яблоки. Судя по ценникам — на яблоки — цены на торговых площадках гораздо ниже , чем на фруктовых развалах Нового рынка. Следующая ярмарка состоится 15 апреля , на кануне Пасхи. Наверняка торговцы представят там яйца , куличи , выпечку , сладости.

Между тем в Косихинском районе (село Налобиха) пропал молодой человек Ярослав Пронин. 7 апреля он ушел из дома и не вернулся. Если есть какая-нибудь информация о пропавшем, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-(800)-700−54−52.