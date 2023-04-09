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Жизнь

Миллионы барнаульских рублей, пруд в парке, вода на дороге: что произошло на Алтае на выходных

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 9 апреля и накануне.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Пожалуй, произошло событие, которого ждали все — ледоход. Обь, одна из самых крупнейших рек в мире, вскрылась ото льда. Барнаульцы, несмотря на непогоду, приходили на набережную и фотографировали весеннюю реку. Уровень воды в Оби около Барнаула 9 апреля составляет 212 см над нулем водомерного поста, по данным ЦГМС. По сравнению с 8 апреля уровень вырос на 5 сантиметров.
  • В парке «Изумрудный» начали прямо на глазах у губернатора региона заливать пруд. Еще недели три — и можно на катамаранах кататься по глади водоема, как было раньше. А то и рыбу удить. Во всяком случае, щуки там ловились вместе с карасями. Какой шутник запустил туда молодь, которая впоследствии попадалась на удочку — история умалчивает.
  • Между тем талые воды разрушили участок трассы в Алтайском крае — между селом Логовское и поселком Новый мир в Первомайском районе. Движение на трассе ограничили. Альтернативный проезд осуществляется через поселок Правда. На место направили группу гарнизона. Дорожники пообещали провести отсыпку дороги 10 апреля.
  • А у мошенников все стабильно. К сожалению. Причем, жительница Бийска, которая «обезопасила» свой счет и сообщила смс-коды «звонарю» из банка, знала об этой схеме. Тем не менее, набрала кредитов и перевела жуликам 540 тыс рублей.
  • Традиционные продовольственные ярмарки прошли в Барнауле. И покупатели оставили там 2,6 млн рублей — за колбасу, сыр, мед, яблоки. Судя по ценникам — на яблоки — цены на торговых площадках гораздо ниже, чем на фруктовых развалах Нового рынка. Следующая ярмарка состоится 15 апреля, на кануне Пасхи. Наверняка торговцы представят там яйца, куличи, выпечку, сладости.

Между тем в Косихинском районе (село Налобиха) пропал молодой человек Ярослав Пронин. 7 апреля он ушел из дома и не вернулся. Если есть какая-нибудь информация о пропавшем, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-(800)-700−54−52.

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