28 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Копейка от решетки не сбережет. В России предложили сажать в тюрьму за мелкие взятки

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за дачу и получение мелких взяток. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

Сбережения. Деньги. Вклады.
Сбережения. Деньги. Вклады.
ru.freepik.com

Автор законопроекта предлагает усилить уголовную ответственность за мелкое взяточничество. Он предлагает увеличить срок лишения и ограничения свободы.

Согласно документу, за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы.

Также предлагается конфисковать имущество преступников. По словам авторов инициативы, это позволит компенсировать ущерб потерпевшим.

На данный момент за мелкое взяточничество предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Максимальное наказание на данный момент - лишение свободы на срок до одного года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость