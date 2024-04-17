Иосиф Песнописец. Кому молиться и что делать 17 апреля

Традиции Иосифа Песнописца

В этот период начинали собирать кору ольхи, которая использовалась как в повседневной жизни, так и в лечебных целях. Наши предки знали, что ольховая кора может остановить кровотечение и снять воспаление.

Прежде чем отправиться в лес за корой ольхи, люди обязательно посещали церковь. Они просили помощи у преподобного Иосифа Песнописца в укреплении духа, обращались с просьбами об исцелении больных родственников, искали защиты от нечистой силы.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Что нельзя делать 17 апреля

Не рекомендуется в этот день стирать постельное белье и полотенца, чтобы не навлечь на себя тоску.

Не стоит развешивать постиранную одежду, закрепив ее прищепками — к ошибкам.

Не останавливайте свой взгляд на увядших растениях, иначе ждите предательства со стороны любимого человека.

Ни в коем случае не кричите на птиц и не прогоняйте их — это может привести к потере удачи.

Воздержитесь от черного хлеба — это может навлечь бедность.

В этот день лучше не приобретать новые вещи — они могут привлечь болезни.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Народные приметы Иосифа Песнописца

Золотистый цвет восходящего солнца говорит о том, что день будет ясным.

Если утренняя заря окрашена в желтые и розовые тона, то это может быть предвестником сильного ветра.

Потрескавшаяся кора на деревьях — признак хорошей погоды.

Если вы заметили, как медленно движутся темные и тяжелые тучи, то погода будет дождливой.

Если береза раньше ольхи распустила свои листья, то лето будет засушливым.

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