Григорий Лепс презентовал новый альбом и посвятил песню бывшей жене

Григорий Лепс отметил свой 61-й День рождения сольным концертом в "Крокусе". Поклонники певца приехали его поздравить из разных уголков страны.

На концерте артист презентовал новый альбом. Больше всего зрителям понравилась песня "Падший ангел". Хотя сам Лепс признался, что ему ближе песня "Предатель", которую он сам и написал.

Журналистам артист рассказал, что, в первую очередь, называет предателем себя и винит в разводе с женой.

«Предатель по сути…Я предал, я знаю. Я каюсь за это, я каюсь, рыдая. И эти грехи не дано искупить. О Боже, приказывай жить…» - поет он в песне.