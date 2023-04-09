Гравировка на ноже, диета в пекарне, совет от психиатра: о чем шутят в микроблогах

Однажды у меня был сосед по комнате, который так злился из-за нашей грязной посуды, что купил себе набор столовых приборов и выгравировал свое имя на каждой вилке, ложке и ноже.
@jimmyfallon
Оказывается, диета — это просто. Всего за две недели я потерял волю к жизни.
@DantesDmitry
Мужчина в пекарне попросил ромовую ЖЕНЩИНУ. Не вымерли еще джентльмены.
@aavelenet
Лермонтов: я не вижусь с друзьями, потому что позавчера всем подгадил, а вызовы еще не пришли. Пушкин: я не вижусь с друзьями, потому что мы с ними за два года подгадили двум царям и сидим в разных местах.
@mrachpaul1793
Составил большой список дел. Только не понял, кто их должен делать.
@t_robots
Психиатр: «Семь слов не могут сделать тебе больно». Семь слов: грейптфрутовое безалкогольное пиво с лавандой подается теплым.
@tirannozavrsex
Отучиться ругаться матом несложно. Перестать думать матом — вот это проблема.
@crazy_cutas
Зачем эти списки требований к партнеру? Лет 20 назад мультик про Шрека всем рассказал, что просто нужно найти такого же урода, как ты сам, и жить с ним счастливо в своем болоте.
@pumarumba
Поклонение Луне, например — куда более органичное и естественное занятие для человека, чем работа в икселе.
@purpolly
Между тем Twitter сменил логотип с голубой птицы на рыжую собаку. Логотип обновился в браузере и мобильном приложении социальной сети.