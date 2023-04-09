10 апреля
﻿
Жизнь

Гравировка на ноже, диета в пекарне, совет от психиатра: о чем шутят в микроблогах

Altapress.ru прошелся по сетям узнать — как веселятся пользователи весной. Предлагаем ознакомиться с шутками юмора.

Твиттер, Twitter, социальные сети.
Твиттер, Twitter, социальные сети.
СС0

Однажды у меня был сосед по комнате, который так злился из-за нашей грязной посуды, что купил себе набор столовых приборов и выгравировал свое имя на каждой вилке, ложке и ноже.

@jimmyfallon

Оказывается, диета — это просто. Всего за две недели я потерял волю к жизни.

@DantesDmitry

Мужчина в пекарне попросил ромовую ЖЕНЩИНУ. Не вымерли еще джентльмены.

@aavelenet

Лермонтов: я не вижусь с друзьями, потому что позавчера всем подгадил, а вызовы еще не пришли. Пушкин: я не вижусь с друзьями, потому что мы с ними за два года подгадили двум царям и сидим в разных местах.

@mrachpaul1793

Составил большой список дел. Только не понял, кто их должен делать.

@t_robots

Психиатр: «Семь слов не могут сделать тебе больно». Семь слов: грейптфрутовое безалкогольное пиво с лавандой подается теплым.

@tirannozavrsex

Отучиться ругаться матом несложно. Перестать думать матом — вот это проблема.

@crazy_cutas

Зачем эти списки требований к партнеру? Лет 20 назад мультик про Шрека всем рассказал, что просто нужно найти такого же урода, как ты сам, и жить с ним счастливо в своем болоте.

@pumarumba

Поклонение Луне, например — куда более органичное и естественное занятие для человека, чем работа в икселе.

@purpolly

Между тем Twitter сменил логотип с голубой птицы на рыжую собаку. Логотип обновился в браузере и мобильном приложении социальной сети.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость