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Жизнь

Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Что можно и нельзя делать 19 апреля

19 апреля — народный праздник Евтихий Тихий да Ерема Пролетный и церковный день преподобного Евтихия, патриарха Константинопольского.

Яблоня.
Яблоня.
freepik.com/Racool_studio

Традиции на Евтихия Тихого да Ерему Пролетного

Считается, что с этого дня начинают цвести яблони. Садоводы приступали к работам — подпирали ветки яблони, чтобы не сломались, красили стволы от вредителей. Похоже, что в этом году традиции сбыться не суждено.

Девушки выходили в яблоневый сад и искали первые цветы. Та, которая первой увидела яблоневый цвет, выйдет замуж по любви.

Матери незамужних дочерей выходили к яблоне и вытряхивали под ней вещи из приданого молодой девушки. Яблоню при этом просили о работящем зяте. Хорошим знаком считалось, если в этот момент с яблони упадет ветка.

Монетку закапывали под яблоней и поливали колодезной водой. Считалось, что после этого ритуала в дом придет прибыль.

Традиционное блюдо в этот день — пироги с яблочной или гороховой начинкой.

Яблоня, цветение.
Яблоня, цветение.
СС0

Что нельзя делать 19 апреля

  • Нельзя обижать березы, яблони и яблоки, плохо с ними обращаться. Эти деревья нельзя рубить, ломать, гнуть ветки, ругаться рядом с ними, мусорить. Нельзя также кидать яблоки. Это все может привести к серьезным неурядицам и проблемам.
  • Нельзя срывать цветы, если яблоня зацвела - к сложностям в любви. Но если цветок сам упал к ногам - к скорому свиданию, большой любви, изменениям в семейной жизни к лучшему.
  • Женщинам, ожидающим ребенка, не стоит ходить с распущенными волосами — к долгим родам.
  • Нельзя пересчитывать деньги и запасы — могут очень быстро закончиться.
  • Нельзя носить одежду черного, синего и зеленого цветов — к потере удачи. А вот коричневый цвет может привлечь к человеку достаток, хорошую прибыль.
Яблоня, цветение.
Яблоня, цветение.
СС0

Народные приметы на Евтихия Тихого да Ерему Пролетного

  • Днем тепло, а к ночи холодает — погода будет теплой долгое время.
  • Сильный дождь — грибное лето.
  • Теплый дождь — сулит богатый урожай.
  • Из березы течёт много сока — лето окажется дождливым.
  • Ласточки еще не прилетели — холод еще долго простоит.

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