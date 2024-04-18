День Федула Ветреника. Приметы и традиции 18 апреля

По народным приметам, 18 апреля 2024 года отмечается день Федула Ветреника, православная церковь вспоминает мучеников — диакона Агафопода, чтеца Феодула и иже с ними, отдавших жизнь за веру в 303 году. Оба отличались праведной жизнью и благочестием.

Традиции Федула Ветреника

В этот день принято настежь открывать окна и проветривать квартиры.

Хороший день, чтобы мыть окна.

Следует перестирать полотенца.

Махровые полотенца. СС0

Что нельзя делать 18 апреля

Нельзя ничего выбрасывать из окна.

Нельзя, чтобы окна были закрыты.

Нельзя впускать кошку в окно.

Кот на окне. Осень. CC0

В этот день открывали окна и проветривали помещение без опасения подхватить простуду. Наши предки верили, что свежий ветер помогает выветрить из дома болезни, ссоры, а также злых духов, обитающих в жилище. Причем раньше срока окна старались не открывать, чтобы не закрыть теплу дорогу.

Женщины на Федула Ветреника стирали вещи и вывешивали на улице. Считалось, что высушенное на ветру белье обладает целебными свойствами, придавая человеку здоровья и бодрости. Его надевали и на больных, чтобы те быстрее пошли на поправку.

Еще было принято читать специальные заговоры на ветер, чтобы тот принес хороший урожай, достаток и благополучие. Силу воздушной стихии также использовали для снятия сглаза и порчи.

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