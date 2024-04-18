День Федула Ветреника. Приметы и традиции 18 апреля

Традиции Федула Ветреника
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В этот день принято настежь открывать окна и проветривать квартиры.
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Хороший день, чтобы мыть окна.
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Следует перестирать полотенца.
Что нельзя делать 18 апреля
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Нельзя ничего выбрасывать из окна.
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Нельзя, чтобы окна были закрыты.
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Нельзя впускать кошку в окно.
В этот день открывали окна и проветривали помещение без опасения подхватить простуду. Наши предки верили, что свежий ветер помогает выветрить из дома болезни, ссоры, а также злых духов, обитающих в жилище. Причем раньше срока окна старались не открывать, чтобы не закрыть теплу дорогу.
Женщины на Федула Ветреника стирали вещи и вывешивали на улице. Считалось, что высушенное на ветру белье обладает целебными свойствами, придавая человеку здоровья и бодрости. Его надевали и на больных, чтобы те быстрее пошли на поправку.
Еще было принято читать специальные заговоры на ветер, чтобы тот принес хороший урожай, достаток и благополучие. Силу воздушной стихии также использовали для снятия сглаза и порчи.
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