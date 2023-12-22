Два разных финала. Чем отличаются переснятая и слитая серии "Слова пацана"

21 декабря состоялась официальная премьера финальной серии кинокартины "Слово пацана". Ранее в сеть уже попала 8 серия, которую многие успели посмотреть. Однако режиссер сериала Жора Крыжовниов решил переснять развязку, сделав ее острее. Увидев переделанную серию, многие пользователи начали сравнивать ее со сливом, ведь многие детали как добавили, так и кардинально изменили. О том, в чем разница между обновленной и "сырой" сериями расскажет altapress.ru .

Внимание! В тексте присутствуют спойлеры к слитой и оригинальной сериям. Поэтому, если вы еще не смотрели ни тот, ни другой вариант финала и не готовы к резким поворотам событий, мы не рекомендуем читать материал.

Все изменения сюжетных поворотов стоит рассмотреть, прежде всего, на главных героях сериала.

Маратик

Это персонаж остался с самым удачным положением в жизни, но также с самой тяжелой судьбой. Так, и в слитом, и в переснятом финале Марату вручают грамоту за содействие в задержании опасного преступника. Позже он вступает в комсомол под полным презрения взглядом своего товарища Андрея. Из драки после церемонии в обоих сериях Пальто выходит победителем, но в доработанном варианте сцену драки сократили: в черновом она длилась дольше.

Марат искал справедливости и мести за погибшую Айгуль в милиции и комсомоле. В сливе он избивает в туалете ресторана брата Вову и винит его в смерти девушки.

В официальной же серии справедливость восторжествовала: комсомол и полиция идут Марату навстречу, задерживают и приводят Колика — группировщика, который изнасиловал Айгуль. Марат жестоко избивает насильника, но это все же не приносит ему утешения, ведь девушку уже не вернуть.

Он остается жив, вступил в комсомол и не имеет проблем с законом. Однако это будущее уже не несет для него никакого смысла: смерть любимой продолжит терзать его еще очень долго.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Вова Адидас

Несчастливый, но закономерный финал в обоих сериях ждал Адидаса, которому предстояло заплатить самую высокую цену за свои поступки.

В слитой версии зрителям предстояло увидеть, как он приходит в ресторан на юбилей к отцу, при всех поздравляет его и объясняется. Отец дает ему деньги на билет в Гагры. После этого в туалете ресторана его избивает младший брат, обвиняя в смерти своей девушки. Затем Вова едет на вокзал, где встречает свою возлюбленную Наташу и вместе они садятся на поезд в ожидании светлого будущего.

Адидас хочет выйти покурить на перрон, но Наташа пытается остановить его из-за плохого предчувствия. Он отшучивается и уходит, но там его встречает смерть: ножом его ранит бывший член группировки «Дом быта». На руках у Наташи Вова истекает кровью. Она зовет на помощь на фоне уходящего поезда. Никто не подходит к ним, и с улыбкой на лице Адидас умирает.

В официальном финале события для персонажа разворачиваются тяжелее. Его последняя встреча с младшим братом происходит холодным зимним вечером на улице: он окликает Марата и просит вынести ему вещи. Однако брат отказывается и упрекает его во всем содеянном, не скрывая своего разочарования:

"Это же из-за тебя она, потому что ты видак захотел. И мучили ее там, пока ты перед Желтым на коленях извинялся. Прыгнула, потому что ты «слово» ради нее зассал говорить. Вали, куда собирался, без огурцов своих, Леопольд сраный... Я так с Афгана тебя ждал, Вов, а ты!" — говорит, захлебываясь слезами, Марат.

Свою возлюбленную он забрал из города сам, и на украденном автомобиле они скрылись. На нем же подъехали к служебному входу ресторана, и Наташа уговаривала его остаться в силу плохого предчувствия. Адидас все же пробирается в ресторан, но там перед зрителем предстает уже измененное действие.

Обстановку на юбилее отца сделали удручающей. Из-за дурной славы о сыне-уголовнике не пришел никто. Отец заявляет, что убийца ему не сын, и Адидас уходит ни с чем.

По звонку официанта приезжает полиция, и в погоне выстрелом в спину Ильдар убивает Вову, когда тот почти добежал до автомобиля. Он также с улыбкой умирает у Наташи на руках, пока та кричит от отчаяния.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Андрей Пальто

Конец сериала в обоих случаях совпадает с его началом. В начале первой серии Андрей играет на нарисованном пианино дома, а конце восьмой — на настоящем, но уже в колонии.

В новый вариант серии режиссер добавил неожиданную сцену: пока в тюремной камере спят все задержанные группировщики, Пальто будят и просят выйти. На улицу он выходит вместе с дядей Ильдаром, который объясняет, что больше не может заботиться о его семье:

"Я честно старался, но я не святой. Мама твоя — хорошая баба была, хорошая, правда. Довели человека... Я больше не могу, все. Юлю жалко, вот это да", — говорит полицейский.

После этого он отпускает Андрея.

Дальше действия разворачиваются одинаково в обоих сериях: Пальто идет к Ирине Сергеевне, которая забрала к себе его младшую сестру Юлю, чтобы оформить над ней опеку.

Однако затем некоторые детали меняются, а что-то и вовсе убирают. В первом варианте развязки Ирина Сергеевна договаривается, чтобы мать Андрея отпустили из психиатрической больницы к ней домой на вечер, но позже кадры с тем же сюжетом пересняли в больнице — встреча состоялась в ординаторской.

Далее некоторые подробности снова меняют: сначала Андрей сам идет за конфетами для мамы. У него, как и опекунши, нет на них денег. Тогда он решает добиться их также, как ранее делал это с ним Марат: заставлял встречных мальчиков попрыгать, избивал и отбирал. Однако на цветы ему все же не хватило, и он отдал продавцу свою шапку.

Но и эти сцены подверглись изменениям: мама сама попросила торт "Птичье молоко" на следующую встречу. Андрей захотел купить его прямо сейчас, но деньги ни у кого не вымогал.

Однако выйти с рынка ему, все же, не удается: его замечает владелец видеосалона, у которого он украл магнитофон. Вследствие этого Пальто попадает в колонию за кражу.