Дети, свадьба, рок-н-рол. Как пройдет третья Алтайская неделя моды, и чем удивят зрителей сибирские дизайнеры

От локального вечера до межрегионального конкурса
Алтайская неделя моды проходит в Барнауле уже третий год подряд. Для ее организаторов - профессиональных моделей и руководителей модельных агентств Маргариты Пикалиной и Виктории Труевцевой - это повод для гордости. Со времени первого показа в 2022 году мероприятие выросло в масштабах и стало известно за пределами края.
Цифры говорят сами за себя. Если раньше для фэшн-недели готовили 20 моделей, то сегодня их - больше ста, указывают организаторы. "Только детей у нас 64 участника!" - подчеркивает Маргарита.
"В первый год у нас даже не было конкурса дизайнеров - он появился только на втором фестивале. Тогда участвовали всего 10 человек. А сегодня на конкурс заявки подали 37 профессионалов, и почти все приедут. Этот год побил все рекорды по участникам!" - поделились организаторы.
Изменилась к третьему фестивалю и локация мероприятия. Напоминаем, что в прошлом году оно проходило в ТЦ «Гранд Арена». Настроение недели соответствовала помещению. Модные коллекции были выдержаны в стилях гранж и лофт, которые отличаются своей дерзостью, современностью и элегантностью в простом.
"В этом году мы поменяли место, а вместе с ней и тему недели. Показы будут проходить в банкетном зале Royal park. Там совершенно другая атмосфера - легкая, цветущая, весенняя", - рассказывает Маргарита.
Дизайнеры и модели начинают готовиться к Алтайской неделе моды за месяц и честно признаются - ждут ее с нетерпением. Ведь это возможность показать себя, свое творчество, приобрести полезные знакомства и наладить сотрудничество.
"Такие мероприятия дают понять не только российский дизайнерам, но и простым людям, что мода в нашей стране еще не умерла, как многие думают, - считает Денис Веснин, стилист и креативный продюсер бренда "Минор". - В Алтайском крае она только начинает развиваться - еще маленькими, но уже уверенными шажочками".
Мода - это семейное
Показать свое мастерство приедут дизайнеры из разных уголков страны: Бийска, Рубцовска, Томска, Междуреченска и Горно-Алтайска. Среди них есть бренды, уже успевшие заявить о себе на всю страну, и новички в модельном бизнесе.
Из 37 заявок в конкурсе будут участвовать 35 человек. Каждый из них собирается бороться за достойную награду в профессиональном конкурсе. Призов в этом году будет несколько:
- участие в конкурсе дизайнеров в Санкт-Петербурге, главный победитель которого поедет в Италию;
- участие в конкурсе дизайнеров в Иркутске, главный победитель которого поедет в Москву или Китай;
- участие во всероссийском конкурсе "Леди Евразия", который пройдет в Горном Алтае;
- "фотосессия под ключ" в российском глянцевом журнале Vmode;
- обучение на курсах по дизайну в Алтайском государственном университете.
Победитель прошлого года, София Звягина выиграла обучение на курсе "Приемы цифровой визуализации в фэшн-индустрии" в АлтГУ.
"Я занимаюсь графическим дизайном, поэтому обучение в университете помогло мне ближе познакомиться с современными технологиями, которые применяются в моде. Я словно заново открыла для себя мир фэшн-индустрии. Сейчас я применяю новые знания при разработке одежды, а также наш семейный бренд использует их для ведения социальных сетей", - рассказывает собеседница.
София еще молодой дизайнер, но уже разрабатывает вместе со своей мамой, Натальей Звягиной семейный бренд одежды "Гладиолус". Он известен своей линейкой одежды в стиле Pret-a-porter. Для нее характерна простота линий и максимальный комфорт при ношении. Одежда рассчитана на массового потребителя и может производиться в промышленных масштабах.
Денис Веснин и Роза Тимошенко, представители бренда "Минор", участвуют в Алтайской неделе моды уже второй раз. Их бренд предоставляет различную стильную и оригинальную одежду на любой случай жизни. "Наша одежда не только грамотно дополняет образ, но и подчеркивает индивидуальность своего обладателя", - указывают дизайнеры.
"В прошлом году мы не одержали победу, но получили колоссальный опыт. Каждый день мы тщательно прорабатываем различные образы, чтобы показать жителям Алтая, какой может быть российская мода - стильной, яркой и классной", - рассказывает Денис Веснин.
Алтай стильный
Altai fashion week будет длиться три дня, с 19 по 21 апреля. Программа - насыщенная. В первый день стартует открытие Алтайской недели моды.
Во второй — запланирован конкурс дизайнеров. 20 межрегиональных брендов покажут свои новые коллекции. Запланированы показы повседневных, вечерних, нестандартных и национальных костюмов. В этот же день пройдет первый Fashion вечер, куда можно будет попасть только по билетам. Здесь известные дизайнеры продемонстрируют новинки вне конкурса.
Заключительный день носит название Wedding day - "Свадебный день". Зрителей познакомят с новой коллекцией свадебных платьев и праздничной женской одежды. Также в этот день пройдут показы детской моды.
"Нам важно показать, что наши дизайнеры могут и умеют производить качественную и красивую одежду, которая не уступает мировым брендам", - заявляет Маргарита.
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