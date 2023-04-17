17 апреля
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Жизнь

День ветеранов МВД — 17 апреля. Поздравления в прозе, стихах и смс

День ветеранов внутренних дел и внутренних войск отмечают в России каждый год 17 апреля с 2010 года. Altapress.ru подготовил поздравления с этим праздником в прозе, стихах и смс.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Антон Федотов.

Поздравления с Днем ветеранов МВД в прозе

Поздравляю с Днём ветеранов МВД и от души желаю неутомимых сил и бравого здоровья, неиссякаемого потенциала и верной удачи на пути. Оставайтесь истинным примером мужества, чести, храбрости, уверенности, светлого ума и смелого героя для молодёжи и для всей страны!

Поздравляем ветеранов МВД с профессиональным праздником! Хотим пожелать несокрушимого здоровья, радости, приятного дружеского общения, уверенности в завтрашнем дне, достатка и благополучия.

Уважаемые ветераны МВД! Многие годы своей жизни вы отдали службе в органах внутренних дел. Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот день хочется пожелать, чтобы рядом с вами были ваши близкие люди, чтобы здоровье было крепким, а душа оставалась вечно молодой. Спасибо вам за ваш труд!

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем ветеранов МВД в стихах

В День ветеранов МВД
Спешу тебя поздравить!
Ведь ты успешен был в труде,
Смог службу ты прославить,

Мир от напастей ты спасал
Умело днем и ночью,
Ты — полицейский-идеал,
Горжусь тобою очень!

Желаю счастья полный дом,
Пусть ночью крепко спится,
А по утрам пусть за столом
Родных сияют лица!

Вы отслужили верой, правдой,
Опасности смотрели вы в глаза,
Со злом вели борьбу исправно,
Спасибо мы хотим сказать.

За наш покой за безопасность,
За героизм ваш ежедневный,
Всё это было не напрасно,
Для многих стали вы примером.

Вы и на пенсии не промах,
Всегда поможете в беде,
В ваш праздник чествуем вас снова,
С днем ветеранов МВД!

Эта служба и опасна,
И, как водится, трудна.
Вы служили не напрасно,
Ваша опытность видна!

Вам почет большой положен,
Ветераны МВД,
А еще устроить можно
Песни, пляски и т. д.

Стол накрыть, налить и выпить
За успехи, за подруг
И за то, что неусыпен
И на пенсии ваш дух!

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем ветеранов МВД в смс

Всем ветеранам МВД
Желаю счастья, долгих лет,
Пускай успех вас ждет везде,
Желаю всяческих побед!

Пусть ваши цели и мечты
Будут легко осуществимы!
Желаю мира, доброты,
Чтоб все прошли печали мимо!

Ветерана МВД я
Поздравляю от души.
Пусть будет больше в жизни счастья,
Будет радость, смех, покой души.
Не болеть, не знать печали,
Жить без бед и без хлопот.
Пусть несчастья, неудачи
Вдаль все ветер унесет.

Служить Отечеству бывает трудно,
Знать надо что, когда и где.
Так «С праздником!» — кричим мы дружно.
С Днём Ветеранов МВД!

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