16 апреля
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Жизнь

Светлая Пасха 16 апреля. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Православные отмечают Пасху 16 апреля. К празднику atapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Кулич, пасха и крашеные яйца
Кулич, пасха и крашеные яйца
СС0

Поздравления с Пасхой в прозе

Христос воскрес! Пусть же Пасха принесет вам счастье, гармонию в семье, душевное равновесие, благополучие и здоровье.

Со Светлой Пасхой! Благополучных и спокойных дней, добра тебе и твоему дому. Пусть Господь защищает от всех бед и бережет твою душу.

Я желаю, чтобы в ваши двери всегда стучались только добрые и радостные события, в окно светило яркое солнышко, а в душе всегда пели прекрасные птицы! Мира, гармонии, любви, тепла и хорошего настроения! С праздником Пасхи!

Пасха.
Пасха.
CC0

Поздравления с Пасхой в стихах

Со Светлой Пасхой поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб душа всегда была
Света Божьего полна.

Ангел пусть оберегает,
Жизнь, здоровье сохраняет,
Благословленья от небес.
С праздником, Христос воскрес!

Счастье, радость и веселье
Пусть живут в вашей душе,
Любовь, дружба и везение
Окружают пусть везде!

В доме смеха и достатка.
Каждый миг пускай с небес
Освещает вас свет Божий,
С Пасхой, вас! Христос воскрес!

Христос воскрес,
Со Светлой Пасхой!
Желаю вам чудес,
Любви, добра и счастья.

Пусть будут всегда рядом
Родные, близкие, друзья.
Приносит радость
Здоровая и дружная семья.

Пасхальные куличи и сладости
Пасхальные куличи и сладости
Altapress.ru

Поздравления с Пасхой в смс

Пасха светлая пришла!
Вам желаю я тепла,
Мира, света, бодрости,
Красоты и стройности.

Быть здоровыми на годы,
Не грустить в дни непогоды.
Счастье будет там, где вы.
Светлых благ вам и любви!

Наш любимый, светлый праздник.
Пасха! В каждом доме радость.
Птички греют душу пеньем,
Замечательное воскресенье!
От души вас поздравляю,
Светлой Пасхи вам желаю.

Христос Воскрес!
Сегодня праздник,
От земли и до небес,
Сегодня всем добра желают
И, несомненно, ждут чудес!
В день Пасхи Светлой
Пусть не будет зла,
Чтоб править в мире
Лишь доброта могла!

Источник.

Как барнаульцы освятили пасхальные куличи — в фоторепортаже altapress.ru.

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