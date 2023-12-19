21 декабря
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Жизнь

Чтобы быстрее уснул: пенсионерка добавляла виски в молоко младенцу

Девушка поделилась историей о том, как ее муж узнал, что его мать добавляет в молоко виски, чтобы внук поскорее уснул. Об этом сообщает Lenta.ru.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Автор рассказала, что они с супругом воспитывают четырехмесячного сына, за которым иногда следит свекровь.

Однажды она хотела уложить сына. Тогда свекровь упомянула, что в бутылку с молоком можно добавить немного виски, чтобы малыш скорее уснул.

Женщина призналась снохе, что всегда разбавляла алкоголь с молоком, когда ее дети были маленькими. Однако девушке это не понравилось, и она попросила больше так не делать.

В комментариях под постом многие поняли, что бабушка не хотела навредить ребенку, а действовала лишь по устаревшим принципам.

Ранее сообщалось, что в Сибири нашли мертвого младенца в мусорном баке.

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