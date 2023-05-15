Блогеров-коучей хотят заставить подтверждать свою профпригодность

Блогеров-коучей, которые проводят курсы личностного роста, хотят обязать подтверждать свои компетенции. Такое мнение озвучил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС .

Бастрыкин считает, что все чаще встает вопрос, насколько компетентны блогеры-коучи, которые преподают на своих образовательных курсах.

Есть подозрение, что они просто пользуются желанием людей быстро чего-либо достичь, и для этого действуют не совсем профессионально, отметил глава СК РФ.

"Обладают ли подобной компетенцией те блогеры, которые предлагают свои услуги другим людям? Или, может быть, они полагают, что демонстрация роскошной жизни на их страницах уже является подтверждением таких навыков?" - объясняет Бастрыкин.

Он также отметил, что необходимо определенное правовое регулирование. В особенности, стоит обязать блогеров подтверждать свои профессиональные компетенции.

Ранее Бастрыкин заявил, что основатель проекта «Марафон желаний» блогер Елена Блиновская выплатила лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн.