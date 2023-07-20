21 июля
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Жизнь

Бывшая невеста Киркорова рассказала СМИ о его новой возлюбленной

О появлении новой возлюбленной Катя Гусева поделилась с "Комсомольской правдой".

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Филипп Киркоров всегда держал в тайне свою личную жизнь.

Поклонникам известно, что певец был женат лишь однажды - на Алле Пугачевой. Пара была вместе 11 лет. Брак не удалось сохранить, так как "императрице" не хватало внимания от поп-короля Киркорова.

Спустя семь лет, в 2012 году, певец стал отцом. На свет появилась дочь Алла-Виктория, а через год - сын Мартин.

С 2018 по 2022 поклонники были уверены в романе Филиппа Киркорова с телеведущей Катей Гусевой.

Именно она и проговорилась о новой возлюбленной поп-короля.

По словам Кати, певец не познакомил ее со своей пассией. Но как отмечает телеведущая, по Киркорову видно, что он счастлив, а его глаза горят.

Ранее Киркоров снова обратился к пластическому хирургу.

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