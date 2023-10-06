8 октября
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Жизнь

А в душе учитель. Каков спрос на педагогов в Алтайском крае и кто мечтает им стать

В Алтайском крае спрос на педагогов вырос на 21% за период январь-сентябрь 2023 года. Между тем все больше людей мечтают построить карьеру учителя и посвятить себя детям. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob и HeadHunter.

Школа. Учитель. Ученик.
Школа. Учитель. Ученик.
unsplash.com

Кто нуждается в учителях

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за первые полгода 2023 года число вакансий для учителей и преподавателей выросло на 21% по сравнению с тем же период год назад.

В Алтайском крае активно ищут учителей Бийский государственный колледж, Алтайский государственный университет, средние школы №75 и №137, Бийский медицинский колледж. Есть среди работодателей и частные учебные заведения, такие как частный колледж «Тьютория» и Барнаульская классическая школа.

Соседние регионы также обратили внимание на алтайских учителей. В частности это Дальневосточный федеральный университет и онлайн-школа по изучению английского языка Skyeng.

Диапазон зарплат, которые в этом году работодатели предлагают педагогам края, составил 28 736 - 52 тыс. рублей.

Учитель, школа.
Учитель, школа.
Михаил Хаустов

Согласно данным ведомства, Алтайский край находится на четвертом месте по размеру зарплат среди регионов Сибирского федерального округа. Первое место занимает Красноярский край. Работодатели готовы платить учителям от 30 тыс. до 60 тыс. рублей. А последнее место досталось Омску, здесь педагоги получают от 22 989 до 45 977 рублей.

Регион

З/п до вычета НДФЛ (рубль)
Красноярский край 30 000 - 60 000
Новосибирская область 30 000 - 57 471
Кемеровская область 30 000 - 51 724
Алтайский край 28 736 - 52 000
Томская область 28 736 - 52 000
Иркутская область 28 736 - 45 977
Омская область 22 989 - 45 977

Специалисты hh.ru заявляют, что в настоящий момент педагоги не считаются дефицитными специалистами. В доказательство они приводят статистику: на одну вакансию в Алтайском крае приходится, в среднем, 5,5 резюме потенциальных кандидатов. “Это соответствует показателям нормального баланса спроса и предложения на рынке труда (4 – 7,9 резюме на вакансию)», - отмечают в ведомстве.

Причем 42% от всех активных резюме приходится на соискателей до 30 лет, которые собираются работать учителями. “Это говорит о том, что молодые люди готовы строить карьеру в системе образования”, - считает HeadHunter.

Школа. Образование.
Школа. Образование.
СС0

Педагог — это (не) призвание

Между тем исследовательский центр портала SuperJob выяснил, что стать учителем мечтал каждый третий россиянин. 19% опрошенных хотели построить карьеру в образовании еще в детстве, 15% — уже в сознательном возрасте.

Осуществили свою мечту и работают воспитателями и учителями 45 и 42% соответственно. Они не жалеют о сделанном выборе и реализуются в любимой сфере. А вот трое из 10 учителей честно признались, что ни в детстве, ни в юности не думали становиться педагогами. Однако судьба распорядилась иначе, и сейчас 28% опрошенных передают знания подрастающему поколению.

Эксперты SuperJob выяснили, что педагогическая стезя ближе женщинам. Учить детей хотели 46% россиянок и лишь 21% мужчин.

А что касается тех, кто так и не пошел по пути преподавания? 28% из них работают менеджерами по персоналу, 23% - дизайнерами и 20% - маркетологами.

Реже других в юности хотели стать учителями аналитики (3%), системные администраторы (5%) и программисты (7%).

Школа. Образование.
Школа. Образование.
открытые источники (CC0)

Хотя бы на один день

Не все россияне осуществили свои детские мечты. Аналитики SuperJob спросили у граждан, кем бы они хотели работать, если бы у них была возможность сменить профессию на один день. Результаты вышли следующие:

  • 7% опрошенных хотели бы стать врачом;
  • 6% россиян — пилотом;
  • 5% граждан — актером;
  • 4% опрошенных стали бы чиновниками;
  • 4% отправились бы в космос;
  • 2% россиян хотели бы стать программистом или дизайнером;
  • 2% респондентов готовы на один день стать водителем, поваром, учителем, юристом или следователем;
  • 28% россиян назвали иные профессии, например, тренера, спортсмена, полицейского, военного, ветеринара, банкира.
  • 18% не стали бы менять свою специальность.
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