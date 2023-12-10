Доктор Мясников назвал вспышку микоплазмы рутинной вещью

Врач Александр Мясников заявил, что микоплазма — это рутинная вещь, которая «была вчера, есть сегодня и будет завтра».

Мясников отметил, что микоплазма — постоянный возбудитель внебольничных пневмоний.

При этом заболевание передается воздушно-капельным путем.

Напомним, что в России первые случаи заражения микоплазмой выявили в начале декабря.

Справка

Микоплазменную инфекцию вызывают бактерии микоплазмы. Они поражают все ткани и органы. Возбудитель может долгое время жить внутри человеческого организма, никак не проявляя себя. Однако при ослаблении иммунитета микоплазмы начинают размножаться.

Ранее мы рассказывали, как одна маленькая бактерия может убить все в организме.