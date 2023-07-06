В глушь! Пять живописных алтайских усадеб для прекрасного отпуска

Сесть на коня с бочонком свежего меда и понестись по лугам к пустынному водоему, а после всего этого еще и поспать на скрипучей железной кровати — ну не мечта ли? Для тех, кто хотел бы пожить в селе, но недолго, altapress.ru собрал пять усадьб в самых живописных уголках Алтайского края.

Разглядывать ковры перед сном

Село Чарышское, Чарышский район

Представьте: поля, будто из заставки Windows, холмы из рекламы чая и вы. Есть, как минимум, два варианта для отличного отдыха в подобном месте: в атмосфере «бабушкиного» дома и в окружении зверушек. Расскажем о том и о другом.

Наталья Кузьмина вместе с мужем начала заниматься гостевым бизнесом 15 лет назад — тогда и появилась усадьба «Теремок». Ее начали строить еще родители. В предполагаемых библиотеках и кабинетах теперь живут туристы.

Он только с виду кажется теремищем. Внутри поместились небольшие комнатки. В каждой — по ковру на стенах. Все они разные, многие, наверняка, найдут тот, который когда-то висел у родителей. Приятно перед сном водить пальцем по лабиринтам узоров.

В одной из комнат есть очень милая миниатюрная дверца, ведущая на балкон. Проходя через нее, можно представлять себя маленьким хоббитом, а потом смотреть на зеленые холмы вокруг.

На небольшой кухне есть все необходимое для приготовления еды. Есть возможность заказать что-нибудь вкусненькое из местного кафе.

Агротуризм. Чарышское. Агроусадьба "Теремок". Ирина Пергаева.

Чем заняться

Сплавиться по Чарышу. Муж Натальи — инструктор, а река в этом месте имеет вторую категорию сложности, поэтому прогулка по воде будет комфортной и безопасной. «Мы как-то бабушку 87-летнюю сплавили. Приехала из Севастополя, 79 лет не была здесь, на родине. Была в восторге», — рассказывала Наталья. Рафт можно и просто арендовать.

Заглянуть в пещеру. «Они по 400 метров в длину: проползаешь по узкому лазу и выходишь в зал, а потом снова ползком, — рассказывала хозяйка «Теремка». — Выходишь весь грязный — необыкновенно, такое, конечно, любить надо». Можно отправиться в поход на озеро Озерное.

Потискать козликов. Они живут у соседки, через забор от усадьбы. Есть у нее и корова.

Почувствовать себя Белоснежкой

Село Чарышское, Чарышский район

В уютной беседке, собственноручно расписанной эффектным геометрическим узором, хозяйка другой сельской усадьбы Кристина Кузьмина напоит гостей само­засушенным чаем с медом.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Вместе с мужем Анатолием она вернулась в Чарышское на год, помочь отцу. И вот спустя уже девять лет не желает отправляться назад в Барнаул. Рассказывает, друзья пальцем у виска крутили, а теперь приезжают с удовольствием.

Хозяева восстановили старый дом бабушки и дедушки, теперь в нем живут туристы.

Анатолий окончил Санкт-Петербургскую академию туризма, а Кристина по образованию — переводчик. Поэтому иностранцы могут смело приезжать в село на экскурсии.

Забавно, но обычно они оказываются к Кузьминых случайно: когда, например, заблудившись попадаются пограничникам. Так случилось с двумя французами, шедшими пешком на Байкал.

«Была на маникюре. Толя присылает фотку: французы с тачками земли у нас по огороду ходят. На Алтае здесь много таких “пришибленных” иностранцев», — рассказывала Кристина.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Главное достоинство участка — его обитатели. Хозяева выращивают кроликов, бройлеров, индоуток и других птиц. Живут здесь кошки и немецкая овчарка. Такой контактный зоопарк придется по вкусу и детям, и взрослым. Кстати, приехать отдохнуть можно с животными.

А еще по вечерам в Чарышском практически нет комаров.

Чем заняться

Отправиться на экскурсию — по селу Сентелек, Царскому кургану, озеру Озерное, горе Колокольня. Можно взять коней для прогулки по окрестностям. Есть обзорная экскурсия по окрестностям Чарышского и Красного Партизана.

Заказать четырехдневный тур. В него включен трансфер из Барнаула и питание. В программе — баня, пешая прогулка к озеру Озерное, посещение смотровой площадки над рекой Чарыш, пасеки, пикник в лесу, сплав.

Поплескаться в бассейне.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Посмотреть на правильных пчел

Село Новозыково, Красногорский район

На реке Иша разместилась круглогодичная усадьба семьи Бедаревых. На большой территории есть два небольших зарыбленных озера, летние бунгало, теплый сельский дом, баня и пасека.

Кстати, в ульях разные живут породы пчел: карпатки, среднерусская, кавказская и др. О тонкостях пчеловодства расскажут владельцы усадьбы, которые владеют им в совершенстве.

Как ранее признавались Бедаревы, сельский туризм убыточен, они зарабатывают на подсобном хозяйстве. Но бросить свое дело не могут — нравится принимать гостей.

Усадьба Бедаревых. turbazy.ru

Хозяева усадьбы вместе с кумандинцами даже открыли небольшой национальный центр под открытым небом. В игровой форме они знакомят с традициями, обрядами, языком, промыслом и традиционными блюдами.

В повседневности Бедаревы используют только натуральные продукты, местный хлеб, травяные чаи. Готовить постояльцы должны самостоятельно. Для этого есть все необходимое.

Гости могут пообщаться с животными, покормить и погладить их. В распоряжении — ишак, пони, лошади, козлы, утки, гуси, индюки.

Чем заняться

Отправиться на экскурсию. В научно-­производственный центр «Алтайская чайная компания» и на Карагужинский масло­сырзавод. Последний основали еще в 1927 году.

Мед. Пасека. Пчеловод. СС0

Покупаться и порыбачить. В 100 метрах от усадьбы есть пляж на реке Иша, а на самой территории — два озера.

Расслабиться. В усадьбе можно посидеть в сауне, сделать барбекю, поиграть в бильярд, футбол или волейбол на площадке.

Насладиться видами

Село Ая, Алтайский район

Гостевой дом Козловых принимает у себя тех, кто устал от суеты. Он находится неподалеку от берега Катуни.

Селят гостей в одну из трех комнат кирпичного дома с удобствами. Во дворе, разумеется, мангальная зона и баня. В окрестностях можно покататься на лошадях.

Гостевой дом Козловых. Суточно.ру

Маленькие дети живут в агроусадьбе бесплатно, для ребят постарше есть скидка 50%.

Чем заняться

Побродить по тропе здоровья. Она находится неподалеку от базы «Сокол» и проходит по отрогам Чергинского хребта. По ней туристы часто ходят к скале Чертов Палец.

Можно пройти три маршрута:

«Путь скифа» — 10 тыс. шагов,

«Мархенин лог» — 7 тыс. шагов

«Малый круг силы» — 5 тыс. шагов.

Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева

Не так давно тропу привели в порядок — поставили указатели, таблички со справочной информацией, беседки, лавочки, балансиры, массажные дорожки с шишками, камнями и песком, по которым можно ходить босиком, и многое другое. Для отчаянных культуристов поставили турники.

На самых высоких точках маршрута открывается вид на хвойный лес, Катунь, уходящую к горизонту, далекие горы. А также Синюху, исполосованную лыжными трассами курорта Манжерок.

В конце маршрутов можно прогуляться по парку лабиринтов, воссозданному сакральному комплексу.

Погрузиться в историю

Село Солоновка, Смоленский район

Татьяна Чуфенева в своем гостевом доме «Кержацкие палати» воссоздала старинную атмосферу. Здесь хозяйка знакомит гостей со старообрядческой культурой. Она подчеркивает: благодаря староверам, русские освоили Сибирь.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

Владелица усадьбы успела и пожить в Москве, и поработать стюардессой, но особые чувства к близким и родным местам притянули ее обратно, в родовое гнездо, которое 10 лет было без хозяйской руки. Его хозяева решили расширить.

Основой большого здания с витиеватым деревянным декором стал дом 1895 года, который прадед Татьяны выкупил у зажиточного крестьянина. Он обосновался здесь, семья расширилась до 13 детей. У русской печи, которая занимала полкомнаты, были набиты полати, на которых и спала ребятня.

Сейчас стены одной старинной комнаты пришлось закрыть вагонкой, зато во второй — темные массивные брусья видно во всей красе. Пол — стесанные полубревна, сидящие в пазах. Под ними подпол в человеческий рост для хранения запасов.

«Дом так поражал своей красотой и мощностью, что просто не поднялась рука раскатать его на дрова», — говорит хозяйка.

Семья Татьяны постаралась не только расширить строение, но и сохранить наследие. Восстанавливали все по рассказам бабушки, оставили родовой камень у центрального входа. По старым снимкам воссоздали забор с калиткой.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова. Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

Кое-что адаптировали и под современные реалии: так, на месте стоянки подвод стали парковаться автомобили. Здесь больше 100 лет назад люди часто оставались на постой — по соседней дороге шли обозы.

Семья старается пользоваться только натуральным хозяйством: выращивает птицу, говядину, свинину, соседи делают растительное масло. Все, что понравилось за столом, гости могут купить и взять с собой. А клубнику, яблоки и прочие продукты в огороде разрешают срывать прямо с куста.

Ночуют постояльцы в четырех комнатах. У каждой есть выход на балкон, откуда открывается вид на зеленые вершины или на Солоновку. Здесь можно забраться в кресло и почитать — хозяева стараются, чтобы гости как можно больше времени проводили на свежем воздухе. «Кержацкие палати» работают круглый год.

Все комнаты в доме наполнены милыми деталями: спелыми натюрмортами, цветными половичками, белоснежными салфеточками и скатертями, оплетенные макраме зеркала. Все — результат работы местных мастериц и умельцев.

Немало и старинных вещей: свадебный сундук XIX века, ретро-кровати на пружинах, о которых мечтают ностальгирующие гости.

Усадьба «Кержацкие палати» Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

Чем заняться

Узнать о старообрядцах. В старой части дома могут провести целую экскурсию. Историю старообрядчества и Солоновки можно изучать даже по рушникам. Например, на одном вышита конопля — ее здесь когда-то возделывали в промышленных целях. На другом — грифоны. Это отголосок близкого торгового пути.

Провести фотосессию в традиционном костюме. В доме хранятся десяток платьев от солоновской мастерицы и несколько нарядов советского периода. Если хочется послушать лекцию о старинной моде, хозяева могут пригласить автора костюмов с расширенной коллекцией.

Отправиться в арт-буфет «Клуб Ок». Там можно освоить макраме, вязание, лепку из глины или традиционное ткачество. Клуб создала Татьяна. Здесь собираются любители творчества со всего села, обмениваются идеями и знаниями и просто хорошо проводят время за чашкой травяного чая с пирогом. Стены в комнате увешаны цветными вязаными салфетками, носками, картинами — все это можно купить.

Аптека и "КлубОк" Татьяны Чуфеневой. Анна Зайкова.

Отдохнуть на участке. Здесь есть мангальная зона с беседкой и баня. Для детей — бассейн, банный чан, батут, песочница и площадка для игр. «Любим, когда у нас отдыхают семьи — поскольку у нас своих трое детей. Поэтому здесь все предназначено для них», — говорит Татьяна Чуфенева.

Отправиться на экскурсию. По Солоновке, образованной в 1643 году, долине реки Солоновочка, ущелью Щеки, серпантину на гору Толстуха. Отправиться к каменным столбам Татарника, на пасеку или частную сыроварню и многим другим местам. Или полетать на параплане и порыбачить.

Спрятаться от всего мира

Село Колывань, Курьинский район

У реки Шершениха в тихом и укромном месте спряталась усадьба «Лагутка». Она находится в тупике, у леса, где можно собирать ягоды. Прямо на участке течет родник.

«У нас селятся, чтобы просто отдохнуть в тишине, — говорит хозяйка усадьбы Наталья Чепиженко. — Песни, пляски и шум — для этого можно из города и не уезжать. Здесь лучше слушать, как поют птицы, как шумит лес».

Усадьба "Лагутка". mirturbaz.ru

Заниматься агротуризмом она начала совершенно случайно. Семья обустроила гостевой домик, чтобы было где принять родственников. Однажды проезжающие мимо туристы попросились переночевать. «Потом они рассказали другим, те — третьим. Сарафанное радио», — объясняет Наталья.

За пять лет усадьба разрослась тремя небольшими благоустроенными домиками для гостей. Внутри есть душ, туалет и оборудованная кухня. Можно попариться в бане.

Хозяева держат кур, за которыми интересно наблюдать приезжающим малышам. Для детей есть также площадки для игр, в том числе в волейбол.

Как и в случае с чарышскими усадьбами, здесь бывают неожиданные гости. «Семидесятилетние бабушки из Москвы отдыхали. Уезжали и плакали, писали потом письма. Одна из них до Синюхи дошла, ветеран Афганистана, — рассказывает Наталья. — Заезжали и велосипедисты из Мурманска»

Чем заняться

Покупаться. В четырех километрах от усадьбы находится озеро Моховое, памятник природы. Это буквально каменная «чаша» с чистейшей водой в сосновом лесу у скалы. Можно также добраться до озера Белое — оно богато рыбой.

Вершина горы Синюха. Валерий Степанюк.

Подняться на Синюху. Это вершина Колыванского хребта. Выглядит впечатляюще даже несмотря на небольшую высоту — 1,2 тыс. метров над уровнем моря. Покорить гору несложно, но это может занять весь день.

Отправиться на экскурсию. Рядом знаменитый Колыванский камнерезный завод. Именно здесь создали «Царицу ваз», украшающую герб Алтайского края и один из залов Эрмитажа. Пройдитесь по цехам, которые не останавливают работу уже более 200 лет.

В нескольких шагах от завода находится музей истории камнерезного дела на Алтае. Здесь уже сотрудники покажут то, что изготовили на производстве.