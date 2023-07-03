Майо, бабагануш и бао. Как «Ах! Фест» кормил и учил готовить по-алтайски – фоторепортаж altapress.ru

Именитые шеф-повара в шестой раз собрались в селе Алтайском на «Ах! Фесте» ради гастроэкспериментов. Altapress.ru показывает, что попробовали гости фестиваля, как они развлекались и разгадывали тайну: пИхта или пихтА?

Одно меню, одна команда

Главная идея «Ах! Феста» — популяризация здоровой и вкусной еды и адаптация кулинарных традиций в новых реалиях. Прямо на глазах гостей именитые шеф-повара со всей России создают новую алтайскую кухню из местных продуктов.

На фестиваль приехали члены команды Chefs Team Russia: например, шеф-повара Василий Вдовин, Евгений Банных, шеф-кондитеры Ольга Сенаторова и Екатерина Лихман.

А еще вице-президент Chefs Team Russia и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР Юлия Литвиненко, Роман Мелькинов, ведущий шеф-повар, который стажировался в Мишленовских ресторанах Франции и Испании, и многие другие.

"Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова

У каждого — километровый список званий и побед. Это единая команда, которая вместе придумывает и воплощает одно фестивальное меню.

Большинство из представленный блюд можно попробовать только на «Ах! Фесте», отметил организатор, руководитель «Алтайского Холмогорья» и бренд-шеф ресторана «Укроп и Гренка» Константин Михеев. «Здесь происходит эксперимент, игра с едой», - добавил он.

Правда, некоторые необычные блюда уже становятся традиционными. Например, из года в год в Холмогорье готовят кундюбки — нечто похожее на вареники. Однако они сделаны на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем и белыми грибами.

"Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова

Также гостей кормили окрошкой с маслятами, жареным картофелем, папоротником и щавелем, супом-крапивником с судаком. Готовили и экзотические булочки бао на крапивном тесте с рваным томленым маралом и овощами в медово-пряном соусе. А алтайские хот-доги заправляли соусом майо — облепиховым.

Некоторые названия блюд звучали, как музыка. Например: бабагануш из печеных на костре баклажан с редукцией из томатов и вытяжкой из пихты.

«Шурпа из баранины с цветом бессмертника» — вообще похоже на название авангардного металл-альбома.

"Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова

Теория и практика

Самое популярное блюдо — Холмогорский плов с добавлением экстракта лопуха. Для фестиваля приготовили 247 кг.

«Раньше каждая бабушка была гастроботаником: шла в огород и дергала травку для блюда. Мы хоть и используем новые технологии, идея остается той же. Берем из земли и природы все полезное и делаем из этого еду», - отметил Константин Михеев.

Большинство этих блюд шеф-повара учили готовить гостей на первом за шестилетнюю историю «Ах!Феста» мастер-классе.

"Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова

Пили участники фестиваля только безалкогольное: пихтовый лимонад и квас. А также новенькую «Шаман-колу», сделанную на экстракте пихты сибирской, чаги, красного корня, полыни и других ингредиентов — в напитке около 15 трав-компонентов.

Акцентологический словарь подсказывает, что правильно все-таки говорить «пИхта».

Любопытно, что гости могли попробовать не только экзотические блюда, но и обычные домашние. В палатках выставляли угощения жители села Алтайское, которые приготовили для фестиваля пироги, морсы, сосиски в тесте и многое другое. Продавали здесь и копченое сало с колбасами.

"Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова

Трогательные и полезные

Хоть умы и внимание гостей и были заняты притягательными вкусами и запахами, все же на фестивале было чем заняться. Например, отправиться в экскурсию по дендрарию с 1,5 тыс. видов растений. Здесь растет карликовая береза из тундры, голубые ели, голубика, чабрец и бесчисленное количество цветов.

Для участников проводили звуковые медитативные сеансы, лекции о красоте, здоровье и ароматах. На «Трогательной ферме» дети и взрослые кормили ягелем северного оленя, гладили коз, кроликов и поросят.

"Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова

Несмотря на дождь, который периодически загонял гостей фестиваля под крыши кафе, многие смогли искупаться в теплых искусственных прудах и даже позагорать.

На одной площадке участников учили правильно играть в ручеек и водить хороводы, на другой — ирландским танцам. А на ярмарке — создавать сувениры из мха, посуду глины и украшения из эпоксидной смолы.

Можно было купить и готовые изделия: аппетитное на вид мыло в виде пирожных, фруктов и бутербродов, этноодежду и украшения, свечи, игрушки и сладости.

"Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова "Ах! Фест 2023". Екатерина Карзова

Полезным фестиваль был и для профессионалов: алтайские фермеры, шеф-повара и рестораторы из Москвы и Сибирского федерального округа провели круглый стол «Farm to table».

Эпицентром «Ах! Феста» стала главная сцена с кулинарными конкурсами и концертом, где выступали народные ансамбли и фолк-группы.

Всего праздник посетили более 3,5 тыс. гостей.