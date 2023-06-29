Силушка фермерская. Как алтайские аграрии сошлись в схватке не на жизнь, а на смех — фоторепортаж altapress.ru

Битва с зарядкой
Первые Фермерские игры заводы «Алмаз» провели в прошлом году. Идея дурашливого состязания с олимпийским размахом настолько понравилась организаторам и публике, что ее решили превратить в традицию.
В этот раз в играх участвуют восемь команд. В них входят обычные механизаторы, водители тракторов и другие аграрии разных сельхозпредприятий региона.
Перед началом схватки публику разогревает энергичная кавер-группа, футбольные дартс и бильярд.
Болельщики на трибунах достают цветные помпоны — многие заранее нарезали их из пакетов «маечек». То есть из любви к участникам потратили время и даже использовали вторсырье. За все старания этих умельцев ждет награда: самой активной группе поддержки сулят пять литров пенного напитка.
Самим же атлетам предстоит бороться за внимание, аплодисменты и деньги. В этом году призовой фонд составляет 150 тыс. рублей. Комментируют игру журналист «Матч ТВ» Михаил Меламед.
Начало соревнований вовсе не кровожадное. Спортсмены, уже нарядившиеся в яркую форму, встают на энергичную зарядку. Разминают выращенные наверняка на «настоящей» мясной колбасе мышцы.
А тем временем ведущий потихоньку подтрунивает над участниками в микрофон: «Кажется, кто-то уже молит о пощаде. Ой, забыл сказать: зарядка длится 18 минут!».
Сентиментальный ниндзя
Первым испытанием становятся бои на «березах» . Конечно, участники не дерутся деревяшками, лишь стоят на них. Орудие же — тяжелые мешки. Бить по голове нельзя, кто первый коснется земли — вылетает. Игра в паре до двух побед. Буквально рыцарский турнир и упражнение на балансировку в одном флаконе.
Каждый из силачей использует разные боевые стили и тактики, предугадать кто победит бывает очень непросто. Букмекерским конторам стоит задуматься об этих играх.
Например, на поле выходят два участника с разительной разницей в росте. Ставите на того, кто выше и шире в плечах? Ошибка! Миниатюрный боец, словно ниндзя, молниеносно нагибаясь, уворачивается от тяжелого мешка, а далее наносит серию ударов. «Великан» не выдерживает и касается стопой земли.
Следующая пара участников похожа на богородскую игрушку «мужик и медведь»: крепкие, коренастые, серьезные. Но об их бое все уже давно сказал Владимир Высоцкий: «Вот он ударил раз, два, три – и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, которой я не бил».
Некоторые теряющие равновесие бойцы не могут смириться со стремительно приближающимся поражением и, как за последнюю соломинку, хватаются за чужой мешок. Или влетают «щучкой» в грудь соперника. Но строгий судья все видит.
Колесо силы
Следующее испытание не менее сурово. Участникам предстоит с одной точки поля в другую перенести колесо трактора, переворачивая его по земле. То есть так, будто они не знают, как на самом деле работают колеса. 130-килограммовый инвентарь должен сделать около 20 оборотов.
В руках мастеров такая махина напоминает прыгающий резиновый мячик. Первый же спортсмен выдает рекордный результат: 39,5 секунд. Как сообщает комментатор, этот силач с 12 лет в тяжелой и легкой атлетике — «в зависимости от того, поел он или нет».
Самый возрастной участник в этом раунде — 52-летний механизатор Владимир, отец пятерых детей. Самый юный — 19-летний Сергей, который почти четверть жизни посвятил вольной борьбе.
Далее сельских спортсменов ждут непростая полоса препятствий и перетягивание каната. В итоге победила вовсе не Дружба — предприятие этого села даже не участвовало. Главный приз получила команда «ИП глава КФХ Белан».