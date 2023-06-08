Что посмотреть в Выборге за 1 день

Выборг – древний город, основанный в 1293 году. Расположен он в Ленинградской области, в 120 км от Санкт-Петербурга. Площадь города составляет порядка 160 кв. км. В разные времена населенный пункт принадлежал Финляндии, Швеции и Российской Империи, что не могло не сказаться на его архитектуре, расположении улиц и общем облике. Если ваша экскурсия в Выборг рассчитана на 1-2 дня, вам будет интересно узнать о самых интересных объектах, которые стоит посетить в первую очередь.