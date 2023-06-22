40-летняя Анна Седакова сняла короткое видео, в котором предстала перед подписчиками в монокини телесного цвета.
Подписчики отметили позитивные изменения в фигуре певицы. Они похвалили ее формы, бронзовый загар и плоский живот.
Ранее фанаты Седаковой заметили, что поп-дива расслабилась и перестала стесняться неидеальной фигуры. В скором времени звезде пришлось начать тренироваться, чтобы вернуться форму.
Несмотря на это, Седакова старается себя не ограничивать в питании. Она заявила, что ее полностью устраивает ее тело.
Ранее Надежда Сысоева, бывшая участница шоу Comedy Woman, рассказала, что ей удалили новообразование в груди.