В особняке самых щедрых барнаульских купцов откроют ресторан и гостиницу — что мы знаем об этой семье

- В 1860–1880-е годы главой семьи был Никифор Сухов, купец первой гильдии. Он владел кирпичным заводом, а также торговым домом на городском базаре. Когда дело Никифора продолжил его сын Дмитрий и внуки Василий, Павел и Прокопий, Суховы стали крупнейшими предпринимателями Барнаула.
- Дмитрий Сухов был неграмотным, из-за чего даже отказывался занять пост городского головы. Но все-таки он стал градоначальником. И тут же взялся исправлять нравы — например, сам доставлял в полицию пьяных женщин.
Купец Дмитрий Сухов.
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- Своим сыновьям Дмитрий Сухов оставил капитал в 4 млн рублей.
- Позже Василия Сухова тоже избрали городским головой Барнаула. Среди его заслуг — крупные пожертвования: пять тысяч рублей на нужды Общества попечения о начальном образовании, три тысячи рублей на новую больницу, три тысячи рублей на 25 тыс. пудов зерна для города. Василий Сухов подарил здание Николаевскому горному училищу и помог построить Вознесенскую церковь.
Торговый дом "Д. Н. Сухова сыновья".
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- В 1904 году был зарегистрирован Торговый дом «Д.Н. Сухов и сыновья». Чуть позже городская управа разрешила Василию Сухову построить каменные кладовые на Мало-Тобольской улице. В 1909 году он имел недвижимого имущества в Барнауле на 72 тыс. рублей.
- В начале 20-го века бизнес братьев Суховых процветал. Предприниматели торговали хлебом, вином, чаем, мануфактурой, кожами, табаком, сахаром, у них была целая сеть магазинов в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби. При этом Суховы были известны в Сибири не только как богачи, но и как меценаты.
- Обувь, которую производили Суховы, получила серебряную медаль на выставке в Кривом Роге и золотую — в 1909 году на выставке в Ковенской губернии (в Литве). Вообще братья были новаторами: так, в 1898 году именно в Суховском доме впервые в городе зажглись электрические лампочки.
- Особняк Суховых на ул. Льва Толстого в Барнауле недавно обрел нового собственника, и у него грандиозные планы — отреставрировать дом купцов, обустроить в нем ресторан и гостиницу.
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