От МММ до ночного клуба. Что пережил барнаульский кинотеатр "Искра", прежде чем "сдаться" градостроителям

У барнаульской «Искры» была яркая и короткая жизнь. Вспоминаем, какие метаморфозы пережил кинотеатр и как он все-таки «сдался» градостроителям.

◆ На открытии «Искры» 16 августа 1984 года крутили фильм «Пираты XX века».



◆ Первый кинотеатр в Индустриальном районе ежегодно посещали свыше 400 тысяч зрителей. Приходили туда не только смотреть фильмы, но и испытать удачу на игровых автоматах.



◆ С середины 1990-х по 2000-е кинотеатр был единственным центром развлечений на Сулиме. В здании был компьютерный зал, видеопрокат, а по выходным здесь проводили дискотеки. По воспоминаниям барнаульцев, в помещении располагалось отделение финансовой пирамиды (МММ).

Кинотеатр «Искра». "Барнаул. Юбилейные даты", vk.com/public71335292

◆ В мае 2004-го «Искру» обновили. Владельцы воссоздали советскую стилистику: в интерьер вписали бюсты Ленина, барабаны, горны, флаги, постеры, картины и плакаты советских времен. Но спустя четыре года кинотеатр закрылся — из-за появления миниплекса в ТРЦ «Европа».◆ В 2011 году помещение перепрофилировали в ночной клуб «Кукурузник», а в 2014 году — в банкет-холл «Сальвадор».◆ В 2012-м инициативный барнаулец попросил дизайнера Артемия Лебедева придумать забавный городской арт-объект. Так около бывшего кинотеатра появился «Знак в Барнауле, рядом с которым все фотографируются».

◆ В марте 2013 года клуб «Кукурузник» горел.



◆ В 2020-м архитектор Александр Деринг разработал проект реконструкции «Искры». На существующем фундаменте предлагалось поставить 10-этажку с фитнес-центром, магазинами, кафе. Застройщик планировал возвести объект к 2020 году, и даже получил разрешение на строительство. Однако проект заморозили.



◆ Позже стало известно, что на месте кинотеатра построят 17-этажную и 9-этажную офисные и жилые башни. Жители ближайших домов возмутились и стройку поставили на паузу. Однако 26 января 2024 года здание «Искры» все-таки начали сносить. И снесли.

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