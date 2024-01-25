27 января
﻿
День в истории

Сад, которого нет, и писатель «под Шпилем». С чего начинался Центр Барнаула и Жилплощадка

Altapress.ru рассказывает, с чего в Барнауле начинались микрорайоны Центр и Жилплощадка: когда-то на площади Октября стояла школа-десятилетка, в Доме под Шпилем жил писатель с «королевской» фамилией, а на месте Жилплощадки хотели построить Город-сад.

Барнаул. Площадь Октября. 1989 год.
Барнаул. Площадь Октября. 1989 год.
В. Митьковский
  • Микрорайон Центр входит в состав Октябрьского района (да, не Центрального). Свое название он получил из-за расположения в культурном центре, с яркой архитектурой и «богемной» атмосферой.
Барнаул. Площадь Октября. 1980-е годы.
Барнаул. Площадь Октября. 1980-е годы.
Коллекция Леонида Хомутова
  • Именно в Центре расположены символы Барнаула – площадь Октября, Дом под Шпилем, «Нулевой километр», фонтан «Космос».
  • Дом под Шпилем построили в 1956 году. В нем, кстати, жил писатель Лев Квин, который участвовал в подпольном движении в Латвии, работал военным журналистом в Будапеште и Вене и написал полсотни детских книг.
  • В Центре «встречаются» главные топонимы Барнаула: проспекты Ленина, Калинина и Комсомольский, площади Октября, Советов, Ветеранов, Текстильщиков.
  • На месте строящегося здания ГХМАК на площади Октября раньше располагалась школа-десятилетка №25. Перед ней была установлена скульптура Сталина.
Барнаул, площадь Советов Скан из набора открыток &quot;Барнаул&quot;, издательство &quot;Советская Россия&quot;, 1982 год.
Барнаул, площадь Советов Скан из набора открыток "Барнаул", издательство "Советская Россия", 1982 год.
Николай Калинин
  • Дом Советов построили в 1961 году. Правда, изначально по замыслу архитекторов доминантой площади должна была стать башня в 14 этажей, навеянная «высотками» Москвы. Ее так и не построили.
  • С Центром соседствует микрорайон Жилплощадка. На карте города он ограничен улицей Профинтерна, Рыночным проездом, улицей Цеховой и Комсомольским проспектом.
Площадь Октября.
Площадь Октября.
Барнаул. Юбилейные даты
  • Жилплощадка формировалась в 1932-1939 годах, во время строительства Барнаульского меланжевого комбината. Исторически «Жилплощадка» – это комплекс жилых и культурно-бытовых зданий БМК. Окончательно он был сформирован в 1960-х.
  • В 1970-х и 1980-х считалось, что в домах на Жилплощадке должны жить только работники крайкома и прочие высокопоставленные члены КПСС.
  • На месте современной Жилплощадки и площади Октября после разрушительного пожара 1917 года планировали построить Город-сад. Идея была так популярна, что участки мэрия распределяла жребием. Но с садом так и не сложилось.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость