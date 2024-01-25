Сад, которого нет, и писатель «под Шпилем». С чего начинался Центр Барнаула и Жилплощадка

- Микрорайон Центр входит в состав Октябрьского района (да, не Центрального). Свое название он получил из-за расположения в культурном центре, с яркой архитектурой и «богемной» атмосферой.
Барнаул. Площадь Октября. 1980-е годы.
Коллекция Леонида Хомутова
- Именно в Центре расположены символы Барнаула – площадь Октября, Дом под Шпилем, «Нулевой километр», фонтан «Космос».
- Дом под Шпилем построили в 1956 году. В нем, кстати, жил писатель Лев Квин, который участвовал в подпольном движении в Латвии, работал военным журналистом в Будапеште и Вене и написал полсотни детских книг.
- В Центре «встречаются» главные топонимы Барнаула: проспекты Ленина, Калинина и Комсомольский, площади Октября, Советов, Ветеранов, Текстильщиков.
- На месте строящегося здания ГХМАК на площади Октября раньше располагалась школа-десятилетка №25. Перед ней была установлена скульптура Сталина.
Барнаул, площадь Советов Скан из набора открыток "Барнаул", издательство "Советская Россия", 1982 год.
Николай Калинин
- Дом Советов построили в 1961 году. Правда, изначально по замыслу архитекторов доминантой площади должна была стать башня в 14 этажей, навеянная «высотками» Москвы. Ее так и не построили.
- С Центром соседствует микрорайон Жилплощадка. На карте города он ограничен улицей Профинтерна, Рыночным проездом, улицей Цеховой и Комсомольским проспектом.
Площадь Октября.
Барнаул. Юбилейные даты
- Жилплощадка формировалась в 1932-1939 годах, во время строительства Барнаульского меланжевого комбината. Исторически «Жилплощадка» – это комплекс жилых и культурно-бытовых зданий БМК. Окончательно он был сформирован в 1960-х.
- В 1970-х и 1980-х считалось, что в домах на Жилплощадке должны жить только работники крайкома и прочие высокопоставленные члены КПСС.
- На месте современной Жилплощадки и площади Октября после разрушительного пожара 1917 года планировали построить Город-сад. Идея была так популярна, что участки мэрия распределяла жребием. Но с садом так и не сложилось.
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