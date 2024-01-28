28 января
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Жизнь

Голова, гений, филантроп. Кто открывал в Барнауле школы и собирал первые налоги с пивнушек

Александр Черкасов получил образование горного офицера и более 10 лет служил в Алтайском горном округе. Altapress.ru рассказывает, чем он тут, у нас, занимался.

Барнаул в конце 19 века.
Барнаул в конце 19 века.
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  • После выхода в отставку в 1883-м Черкасов переезжает в Барнаул в чине статского советника, два года обживается и принимает пост головы города.
  • И тут же берется за питейные заведения Барнаула По его указанию заведения облагались платой в 25 рублей. Доходы поступали в кабинет императорского двора
  • Благодаря Черкасову в городе появилась первая общественная библиотека. Ее открытие согласовывали около года, и в итоге Черкасов выторговал на ее содержание ежегодную субсидию в размере 200 рублей.
  • При Черкасове в Барнауле открылись школы грамотности при женском монастыре и амбулаторная лечебница.
Александр Черкасов, голова Барнаула с 1886 по 1894 годы.
Александр Черкасов, голова Барнаула с 1886 по 1894 годы.
Открытые источники
  • Между заботами о городе он продолжает писать. В журнале «Природа и охота» печатают его очерк о знаменитом немецком натуралисте, который заглядывал в Барнаул «А. Брем». Тогда же его «Записки охотника Восточной Сибири» печатают в Петербурге у издателя Суворина.
  • Черкасов покинул Барнаул в 1890 году — перевез семью в Екатеринбург, чтобы дать детям достойное образование. Через четыре года он вновь становится городским главой. К сожалению, на новом месте писатель не прижился (подвергся травле местных толстосумов).

В январе 1895-го Черкасов умер, сидя за своим рабочим столом. Писали, что его сердце «не выдержало издевательств», а последней каплей стал мерзкий анонимный пасквиль.

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