19 ноября
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День в истории

Лучше бы завод. Каким был один из первых исследователей промышленной архитектуры Алтая

В ноябре 1910 года родился архитектор Михаил Юдин. Altapress.ru рассказывает, как он работал в Азербайджане, блестяще отучился в Новосибирске и открыл миру имена архитекторов, которые «сваяли» первый облик Барнаула.

Преподаватели НИСИ: Михаил Юдин (третий справа).
Преподаватели НИСИ: Михаил Юдин (третий справа).
nsk.novosibdom.ru
  • Михаил Юдин родился 22 ноября 1910 года в семье рабочего в Ульяновской области. Он окончил землеустроительный техникум, долго работал землеустроителем и топографом в Азербайджанской ССР.
Архитектор Михаил Юдин.
Архитектор Михаил Юдин.
altlib.ru
  • Он полностью прошел Великую Отечественную войну и демобилизовался в звании гвардии подполковника. В память о службе у него остались боевые ордена — Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, — и повязка на глаз.
  • После войны Юдин преподавал в Новосибирском инженерно-строительном институте имени Куйбышева, где защитил диссертацию «Особенности промышленного зодчества в Сибири в XVIII–XIX вв». Эта работа выделила его среди прочих ученых, занимавшихся изучением Алтайского края.
Новосибирск. Профессор А. Д. Крячков среди студентов-архитекторов инженерно-строительного института.
Новосибирск. Профессор А. Д. Крячков среди студентов-архитекторов инженерно-строительного института.
nsk.novosibdom.ru
  • Долгие годы Юдин изучал особенности строительства и архитектуры первых промышленных предприятий Сибири.
  • Юдин опубликовал уникальные фотографии промышленных и гражданских зданий и копии их чертежей и планов до 1940-х годов.
  • Среди архивных снимков, найденных Юдиным, были редкие кадры зданий Барнаульского завода и Колыванской шлифовальной фабрики.
Решетка Барнаульского завода. Реконструкция Михаила Юдина.
Решетка Барнаульского завода. Реконструкция Михаила Юдина.
altlib.ru
  • Исследования Михаила Юдина привели его к выводу, что уже в 18 веке в промышленном строительстве Сибири объединяли родственные объекты в здания-блоки, блоки-корпуса. Эти же принципы стали применять в промышленном строительстве 20 века.
  • Михаил Юдин открыл для историков и краеведов имена Якова Попова, Лаврентия Иванова, Андрея Молчанова — людей, которые участвовали в создании первоначального облика Барнаула.
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