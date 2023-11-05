Пуанты, Aplomb и станок. Где в Барнауле заняться балетом и растянуться как надо

Levita
Принимает девушек и женщин всех возрастов. Здесь есть направление классического балета, боди-балета, который сочетает в себе бальные тренировки с фитнесом, и баррэ — с упражнениями на балетном станке, йогой и пилатесом.
Где: пр. Ленина, 124, пр. Красноармейский, 36, ул. Балтийская, 7а.
График работы: пн-вс с 09:00 до 22:00.
«Вариация»
Для детей от 14 лет. В программу входят классический танец, партерная гимнастика, растяжка, этюдная работа и занятия в пуантах. Педагог проводит уроки как в студии, так и онлайн.
Где: Павловский тракт, 275, ул. Папанинцев, 106а.
График работы: вт, чт, сб с 18:00 до 21:00.
«Мой танец»
Здесь тоже есть боди-балет, а также тренировки по системе Aplomb — безболезненная растяжка с помощью специальных ремней. А для детей от шести лет в студии развивают направление классического балета.
Где: ул. Льва Толстого, 16.
График работы: пн с 14:30 до 21:00, вт с 18:30 до 19:30, ср с 17:30 до 18:30, чт с 18:30 до 19:30, пт с 17:30 до 18:30, вс с 14:30 до 20:30.
Bas&kom
Принимает не только девочек и женщин, но и мужчин, и мальчиков. Хореограф обучает балету, оздоровительной гимнастике и растяжке. Уроки проводят офлайн и онлайн.
Где: ул. Попова, 150.
График работы: пн-вс с 08:00 до 22:00.
«Гармония»
Набирает детей от шести лет. Девочек обучают классическому танцу, ритмике и средствам выразительности. Здесь открыты группы для разных возрастов и уровней подготовки, а дети регулярно показывают свое мастерство на концертах и конкурсах.
Где: ул. Георгия Исакова, 138 к1.
График работы: пн-сб с 18:00 до 21:00, вс с 16:00 до 20:00.