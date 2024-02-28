Одна баня, 400 домов и пожарная башня. Как страшный огонь 100 лет назад чуть не сжег Павловск

В 1915 году, за два года до разрушительного пожара в Барнауле, алтайский Павловск тоже чуть не стал пепелищем. Altapress.ru рассказывает, как в тогда еще маленьком селе сгорели 400 домов, обожженные люди ютились в здании семинарии, а от большей катастрофы их спасла случайность.